Atatürk Üniversitesi; dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP’ın 2022-2023 Dünya ve Türkiye sıralamalarındaki yükselişini sürdürdü. Sıralamaya göre Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamasında ise ilk bin bandında yer aldı.

Atatürk Üniversitesi; dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP’ın 2022-2023 Dünya ve Türkiye sıralamalarındaki yükselişini sürdürdü. Sıralamaya göre Türkiye’de ilk 10 üniversite arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, dünya sıralamasında ise ilk bin bandında yer aldı.

Üniversitelerin 2021’de ürettikleri makale sayısı ile 2021’den geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre yapılan sıralamalarda Atatürk Üniversitesi yükselişini sürdürdü.

Son yıllarda bölgesel kalkınma misyonu başta olmak üzere ülke gelişimi için çok sayıda proje üreten, yakaladığı başarı ivmesiyle birlikte gerek Türkiye sıralamasında gerekse dünya sıralamasındaki yükselişine sürdüren Atatürk Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyerek URAP listelerinde Türkiye sıralamasında ilk onda, Dünya sıralamasında ise bin bandında yer alarak önemli bir başarının daha altına imza attı.

“Tam Akredite Bir Araştırma Üniversitesi Olarak Hedefimiz Dünyada İlk 500 Üniversite Arasında Yer Almak”

Bölgesel kalkınma ve kalite çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Gerek yurt içindeki paydaş kurumlarımız ile yaptığımız ortak projeler, gerekse uluslararası alanda yaptığımız çalışmalar ve iş birlikleri üniversitemizin bilinirliği ile görünürlüğünün artmasına katkı sundu. Bugün geldiğimiz noktada Atatürk Üniversitesinin bu istikrarlı yükselişinin son 5 yılda yapılan çalışmaların bir yansıması olduğu gerçeğinden hareketle önümüzdeki yıllara da etki edecek önemli atılımları bugünden hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yayın ve atıflardaki artış ile akademik alana yönelik yapılan bilimsel katkılar üniversitemizi gelecek yıllarda daha da üst sıralara taşımaya vesile olacak” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi Bilgiyi İnsanlığın Hizmetine Sunuyoruz”

Üniversite olarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girme hedefine emin adımlarla yürüdüklerini kaydeden Rektör Çomaklı ayrıca şunları aktardı: “Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle uluslararasılaşma misyonumuza katkı sunmakla birlikte aynı zamanda sosyal anlamda da farkındalık oluşturuyoruz. Bu düşüncelerle; elde edilen başarılara katkı sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sıralamalar Hangi Kriterlere Göre Yapılıyor?

URAP Araştırma Laboratuvarında dünyanın ilk 3 bin üniversitesini sıralamak için makale, atıf, toplam bilimsel doküman, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği olmak üzere 6 alandaki akademik üretkenlik göstergesi kullanılıyor. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25’lik dilime giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler, bu sıralamada değerlendirilmeye alınmıyor.