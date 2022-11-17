Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sergi Salonu’ndaki ‘Geleneğin İzleri Karma Sergisi’nin açılışı Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sergi Salonu’ndaki ‘Geleneğin İzleri Karma Sergisi’nin açılışı Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok açılışta yaptığı konuşmada, Türk kültürünü ve Anadolu’ya özgü gelenekleri geleceğe taşımanın önemli olduğunu vurgulayarak, “Anadolu’muza özgü; köklerimizi, tarihimizi ve kimliğimizi anlatan nadide eserlerin ve gizemli motiflerin yer aldığı sergimiz 17-28 Kasım tarihleri arasında Keçiören Sanat Galerimizde tüm sanatseverlerimizin ziyaretine açık olacak. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Atatürk, ‘Her şey olursunuz ama sanatkâr olamazsınız’ diyor. Sanata ve sanatçıya karşı ayrı bir saygısı var. Hem sanatımızı hem zanaatımızı yaşatmalıyız. Bu sergiler bizleri anlatıyor, geçmişimizi anlatıyor, köklerimizi anlatıyor, tarihimizi anlatıyor, kimliğimizi anlatıyor, benliğimizi anlatıyor, nezaketimizi anlatıyor, zarafetimizi anlatıyor” dedi.

Günümüzde kullanılan ürünlerin doğallığını yitirmiş olması nedeniyle toplum sağlığının olumsuz etkilendiğini de dile getiren Altınok konuşması şöyle sürdürdü:

“Her şey maalesef naylonlaşıyor, kimyasallaşıyor. Evdeki koltuklar, giysilerimiz, halılarımız tamamen petrokimyaya dayalı ürünler. Eskiden yün vardı, şimdi polyester var. Birçok hastalığın sebebi, yediklerimiz ve içtiklerimiz kadar giydiklerimizle de alakalıdır. Bunun etkisini de şöyle görüyoruz. Türkiye’nin ilaç giderleri 12 yıl önce 5 milyardı. Şu anda 120 milyar TL. Hastaneye gidenlerin sayısı 10 yılda 7 misli arttı. Ancak Türkiye’nin nüfusu 10 kat artmadı. Yani topraklarımız, suyumuz havamız kirlendi. Eskiden köylerimiz cıvıl cıvıl, rengârenkti. Şimdi öyle değil.”

Sergide yer alan Ankara’ya özgü el sanatları ve tasarımların sanatseverler tarafından muhakkak görülmesi getirdiğini de dile getiren Altınok, “Bugün burada Ankara kültürünü yaşatan eserleri de sergiliyoruz. Atatürk Ankara’yı öyle bilindiği gibi coğrafi ve stratejik konumu için Başkent yapmamıştır. Atatürk, ‘Ben Ankara’yı tarihi, kültürü ve engin medeniyetinden dolayı başkent ilan ettim’ diyor. Ankara bizim medeniyetimizde önemli bir şehirdir. Bu eserler bizim yüksek sanat ve kültürümüzü anlatıyor. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.