Düzce’de vefat eden mahalle sakinleri her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da unutulmadı. Mahalle mezarlığında toplanan mahalle sakinleri vefat edenler için dua etti, mevlid okundu.

Çamköy Mahallesi’nde 15 yıldır yapılan ve artık gelenekselleşen bayram mevlidi bu Kurban Bayramının 2. gününde gerçekleştirildi. Çamköy Mahalle Mezarlığında ki etkinlikte mezarlıkta bulunan ve ahirete göç etmişler için mevlid okutuldu. Ardından dualar edildi. Etkinliğin sonunda ise kurban etleriyle hazırlanan etli pilav katılanlara dağıtıldı.