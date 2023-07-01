Aydın’ın Buharkent ilçesinde sıcak havadan bunalanların ilk adresi Gelenbe Mesire alanı oluyor.

Buharkent ilçesinde hizmete açıldığı günden bu yana vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunan Gelenbe Mesire Alanı, yeşil doğasıyla dikkat çekiyor. Doğanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlara alternatif yayla turizmi seçeneği sunan mesire alanı, doğal ürünleriyle de vatandaşların tercih ettiği yerler arasında yer alırken 19 bin metrekarelik bölge üzerine kurulan mesire alanına gelen vatandaşlar yazın kavurucu sıcaklarından bir nebze de olsa kurtuluyor. Mesire alanında yiyecek içecek servisinden de faydalanılabiliyor.