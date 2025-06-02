Düzce’de yolu karşıdan karşıya geçen 2 çocuk gelen otomobilin kendilerine çarpacağını düşünerek hızlanınca düşüp yaralandılar.

Kaza Azmimilli Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye kalkan A.A. ve M.Y.Ö., isimli çocuklar geçitte ilerlerken üzerlerine otomobil geldiğini görünce kaldırıma atlamaya çalışırken, düşerek yaralandı. Yaralananlar için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.