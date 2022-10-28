Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamını yerinde görmek amacıyla Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üniversite eğitimi ve kampüs yaşamını yerinde görmek amacıyla Düzce Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde, iki farklı öğrenci grubu, iki gün süresince Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek gelecekleri adına faydalı bilgiler edindi.

Düzce Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel çalışmaları, başarıları, kampüs yaşamı ve öğrencilere sunulan imkanlar hakkında önemli bilgilerin sunulduğu ziyarette; Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun bölümleri, ders içerikleri, uygulama olanaklarıyla ilgili Düzce Üniversitesi yetkilileri tarafından paylaşımlarda bulunuldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, eğitim hayatlarının en önemli yol ayrımında olan konuk öğrenciler ziyaret sonunda, Düzce Üniversitesi’nin kendilerine gösterdikleri yakın ilgi için teşekkürlerini iletti.