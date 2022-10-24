Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile , Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile tarımın geleceğini bugünden inşa edecek çocukları tarımla buluşturacak projenin imzaları atıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile , Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile tarımın geleceğini bugünden inşa edecek çocukları tarımla buluşturacak projenin imzaları atıldı

Proje ile geleceğin teminatı öğrencilere, Antalya’da, doğal kaynaklar korunarak alternatif üretim yöntemlerinin kullanılarak yapılan üretimden elde edilen gıdanın tüketicinin sofrasına ulaşıncaya kadar izlenmesi ve denetlenmesi, bitki ve hayvan sağlığının güvence altına alınması, kalite ve standartlara önem verilmesi, tarımsal altyapının güçlendirilmesi, doğru bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılarak tarımsal gelirin artırılması ve en önemlisi geleceğin en stratejik sektörü olan tarım ve gıda bilinci oluşturulması amaçlanıyor.

Bu çerçevede Antalya’da öğrenim gören ilköğretim 5, 6 ve 7 sınıf öğrencilerine eğitimler verilecek. Çocuklar sebze fidelerini elleriyle toprağa dikecek. BATEM seralarında fide ve tohumun toprakla buluşma anından hasatına kadar olan hikayesini uygulamalı olarak öğrenecekler.

İmza töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarımın geleceğini bugünden inşa edebilmenin ancak geleceğimiz olan çocukların tarıma olan ilgilerini artırmak ile mümkün olacağını söyledi. Karaca, " Bu çerçevede bu işbirliği çok önemli. Özellikle ortaokul öğrencilerinin tarıma olan ilgisini artırmak, gelecekte tarımla ilgili bir meslek seçimlerinde yardımcı olmak için bu projeyi başlattık. Bu proje ile öğrenciler gün boyunca tarımla iç içe olacaklar ve işi uzmanlarından öğrenecekler ” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan “Türkiye’nin tarımda göz bebeği olan Antalya’da geleceğin tarımda olduğunun bilinciyle ve bu anlayışla yetişen, mesleki anlamda tarımı kendi öncelikleri haline getiren nesiller yetiştirmek konusunda gereken çabayı sarf edeceğiz ” diye konuştu.

BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü “ Kurum olarak tarımsal ARGE’yi il müdürlüğü aracılıyla üreticilere kadar ulaştırıyorduk. Bu proje ile de bu çalışmalarımızı çocuklarımıza da anlatacak ve onlara tarımı sevdireceğiz. İnşallah geleceğin tarımcılarını hep birlikte yetiştireceğiz. Ben de her iki kurum Müdürümüze bu çalışmada bize de yer verdikleri için teşekkür ederim” dedi.