Erzurum’da düzenlenen Gelecek Tarımda Proje Festivali’nde kazananlar belli oldu. Tarım ve teknolojiyi birleştirerek gençleri inovatif çözümler üretmeye teşvik eden festivalde, dereceye giren projeler ödüllendirildi. Ödüller, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı tarafından takdim edildi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından katılım gösteren 21 şehirden toplam 100 yarışmacı grubu, geleceğin tarımına yönelik projelerini sundu.

Ortaokul düzeyi kazananları: İzmaritçiler, Çevreciler ve Gübreciler olurken, Lise düzeyi kazananları: Befo Yazılım, Lemna4eco ve Gemfen23 takımı oldu.

Toplamda 100 bin liralık ödül havuzuyla gençlerin tarım ve teknoloji alanındaki projeleri ödüllendirildi. Proje, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bilim Erzurum, T3 Vakfı ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirildi. Ayrıca Tarım Bakanlığı kuruluşları ve Tarım İl Müdürlüğü’nün desteğiyle güçlendirildi.

Tarımın geleceğine gençler yön veriyor

Festival, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmayı ve tarım teknolojileriyle daha verimli, sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturmayı amaçlıyor. Katılımcıların projeleri, geleceğin tarımına yönelik sorunlara yenilikçi çözümler getirerek tarım sektörünün geleceğine ışık tuttu.

Gelecek Tarımda Proje Festivali, gençlerin tarım sektörüne kazandırdığı bakış açılarıyla tarımın teknolojik dönüşümünde önemli bir adım oldu. Festivale katılan her proje, tarımın geleceğine dair umut verici bir vizyon sundu.