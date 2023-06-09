Yalova’nın Altınova ilçesinde Çevre Koruma Haftası kapsamında Hersek Plajı’nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi işbirliğiyle Altınova Hersek Plajı’nda temizlik etkinliği yapıldı.

Etkinlikte konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin oral, “Çevre Koruma Haftası kapsamında ilköğretim öğrencilerimizle birlikte Hersek Plajı’nda çevre temizliği gerçekleştirdik. Yarının büyükleri öğrencilerimize duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bilinçli bir nesille doğamızı koruyacak ve hep birlikte gelecek nesiller için yaşanabilir bir Altınova bırakacağız” dedi.

Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarında olan plajda yapılan temizlikle bölge tüm çöplerden arındırıldı. Altınova Belediyesi olarak çevreye önem verdiklerini ve bu yönde de birçok çalışmayı yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Metin Oral, “Bu haftayı daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamak, yaşanılabilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak ve insanlığı bu ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek amacıyla kutlamaktayız. Çevrenin korunması, temiz ve yeşil bir çevre için tüm imkânlarımız seferber ediyoruz. Bölgedeki ilk arıtma tesisini biz devreye soktuk. Bünyesinde çevre mühendisi barından ender belediyeler arasındayız” diye konuştu.

Hersek Lagünü’nün korunması ve canlandırılması için ciddi projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Oral, “Resmi av alanı olan bölge, bugün vatandaşlarımıza açılmış doğal bir zenginlik haline gelmiştir. İlçemizdeki çöplük alanını kent ormanına dönüştürdük. Ayrıca, ilçe genelinde yeşillendirme çalışmalar ve çevre koruma uygulamaları yapmaktayız. Çevre konusu tüm vatandaşlarımızın sorunudur. Ancak el ele verirsek çevremizi koruyabiliriz. Çöplerin ayrıştırılması da çevre için oldukça önemlidir. Çevrede önemli olan kirletmemektir" ifadelerini kullandı.