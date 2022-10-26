Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullarda düzenlenen eğitim programları ile gelecek nesilleri güvenli gıda, hijyen konularında bilgilendiriyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, okullarda düzenlenen eğitim programları ile gelecek nesilleri güvenli gıda, hijyen konularında bilgilendiriyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlükleri ile birlikte organize edilen programlarda gıda mühendisleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine ‘Okullarda Gıda Güvenliği ve Gıda İsrafı’, ‘Gıda Hijyeni’, ‘Güvenilir Gıdaya Ulaşmanın Yolları’ gibi konularda eğitimler veriliyor.

Sarıçam İlçesindeki Ömer Kanaat Bilen İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki eğitim programına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin gıdanın insanın doğumu öncesinde başlayıp ölene kadar alması gereken bir süreç olduğunu belirterek, yeni neslin okulların yanı sıra farklı kaynaklardan gıda hijyeni, güvenliği gibi konularda bilinçlendiğini söyledi. İl Müdürlüğü olarak her yerleşim biriminde gıda işletmelerini sürekli denetlediklerini ifade eden Tekin, öğrencilere temiz ve sağlıklı gıda tüketmeleri konusunda yapmaları gerekenleri anlattı. Tekin, “İnsan sağlığının temelinde sağlıklı gıda tüketmesi vardır. Sizler de anne babanızın çarşı pazardan aldığı sebze, meyve gibi ürünleri yıkamadan tüketmeyin. Alınan ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat edin. Sizler bilinçli olduğunuz sürece topluma sağlıksız gıda sunmaya çalışanlara fırsat vermemiş olacaksınız” şeklinde konuştu.

Eğitim programında Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri Ceren Yılmaz ve Fatma Merve Özel tarafından öğrencilere ‘Okullarda Gıda Güvenliği ve Gıda İsrafı’ konusunda sunum ve film eşliğinde bilgi verildi. Programa Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal ve Okul Müdürü Yusuf Sarsal da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011-2012 eğitim öğretim yılından buna öğrencilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi için gerek okul kantinlerinin denetimi gerekse öğrencilerin eğitilmesine önem veriliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile ortak yürüttüğü ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ projesi çerçevesinde başlayan eğitimlerde Adana genelindeki okullarda 6 bine yakın öğrenciye şimdiye kadar eğitim verildi. Adana’nın Aladağ, Feke, Pozantı, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerindeki okullarda eğitimler Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli gıda mühendisleri tarafından verilirken, diğer ilçelerdeki eğitimler ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılıyor.