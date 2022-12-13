Samsun 19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere, Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından doğayı koruma içgüdüsü aşılandı.

Samsun 19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere, Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından doğayı koruma içgüdüsü aşılandı.

Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fatma Telli Karakoç, Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, Prof. Dr. Hacer Sağlam ve Doç. Dr. Çoşkun Erüz tarafından delta ve sulak alanlarda yaşayan istilacı ve sucu canlıların neler olduğu deltaya zarar ve yararları konularında konferans verildi.

"Gelecek nesillere doğayı koruma içgüdüsünü aşılamamız gerekiyor"

Öğrencilere Kızılırmak Deltası coğrafi konumu ve içerisinde yaşayan canlılar hakkında bilgiler aktarıldı. Doç. Dr. Çoşkun Erüz, “Çalışma kapsamında Kızılırmak Deltası sulak alanlar göller gibi alanlarda bulunan istilacı ve sucu organizmaların neler olduğu ve bunların deltaya ve sulak alanlara zararları gelecekteki riskleri bu risklerin önlenmesi konusunda ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Küçüklere anlatıyoruz, çünkü gelecek nesillere de bu doğayı koruma içgüdüsünü aşılamamız gerekiyor. Kızılırmak Deltası’nda gelecekteki oluşacak riskler konusunda halkı toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.