Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Gelecek için Jeoparklar temasıyla Kula’da başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, 2008 yılından itibaren iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Gelecek için Jeoparklar temasıyla Kula’da başladı.

6-8 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, Gelecek için Jeoparklar temasıyla Kula’da başladı. Jeomorfoloji bilimine gönül veren araştırmacıların yer aldığı sempozyuma; Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Salihli Kula UNESCO Global Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Demir ve jeomorfoloji bilimiyle ilgilenen araştırmacılar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

“Dünya oluşumunun bilgi zenginliğin adı da Jeopark oldu”

Programın açılış kısmında konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Jeopark Belediyeler Birlik Başkanımız Sayın Cengiz Ergün adına, ayrıca 2014 yılından bu yana Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın bir hizmetlisi olarak bulunuyorum. Turizm firmaları kullandığımız elektronik aletler, mobil telefon, tabletler sayesinde cebimize girdiler. Yaptıkları reklamlar ile rüyalarımıza dahi girer oldular. Önceleri sanat galerilerinde müzelerde ünlü ressamların tabloları, heykelleri, sergileniyordu. Louvre Müzesinde Mona Lisa tablosunun bulunduğu odaya giren turist sayısı yılda 15 milyonu buluyordu. Daha sonra ülkeler şehirler gezilmeye başlandı. Deniz ve güneş turizmi, ardından Antik yerleşimler revaçta olmaya başladı. Ancak antik kentlerdeki tiyatro, agora, Artemis Tapınakları, yollar, duvarlar, kaleler, birbirinin devamı Roma Dönemi, Bizans Dönemi, eserler, kırık kollu, kopuk başlı heykeller giderek cazibesini yitirmeye başladı. Çok eskilere dayanan ilk medeniyetler, bulunanların yanında acaba daha öncesi var mı? Merakı heyecanı yerini almaya başladı. Bu dahi insanları tatmin etmeyerek dünyanın oluşumu yaşı, yaşını gösteren neler var, buzul çağı, daha eskisi, dünyanın soğumaya yüz tuttuğunda ne gibi oluşumlar, depremler, volkanik patlamalar, yer kabuğunun hareketleri, bu esnada yerin derinliklerinden arzın merkezinden yer üstüne çıkan oluşumlar. Jeomorfoloji bilim dalı bunlara cevaplar ararken, İşte Tüm bu oluşumlar 21. yüzyılımızın turizm paradigması oldu. Tüm bunların cevabını veren, insanların merakını gideren, dünya oluşumunun bilgi zenginliğin adı da Jeopark oldu.” dedi.

Jeopark Turizminin ilk 2000 yıllarında başladığını kaydeden Açıkdil, “Her yıl çeşitli ülkelerden yenileri eklenerek yeni keşifler, oryantasyonlar bulunarak dünya genelinde 111 Avrupa’da 64 jeopark varken Kula Jeoparkı 2013 yılında UNESCO sertifikası aldığında Avrupa’da 58. sıradaydı. Türkiye’de ise ilk ve tek Kula Jeoparkıydı. 2019 yılında Kula ve Salihli’nin coğrafi sınırları Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkının sınırları oldu. Bu sayede, Salihli’nin resmen katılmasıyla daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olduk. 2019 yılında yapılan denetimde Salihli’nin katılımı büyük bir rol oynamıştır. 2023 yılında yapılacak olan UNESCO denetimi ile inşallah, yeşil kartımızı yenileyeceğiz. 2010 yıllarında başlayan toplantılar, görüşmeler, kurulan komisyonlar, bilgi belge fotoğraf ve araştırmalar ile UNESCO, dünyadaki tüm jeoparkları bünyesine aldı. Bu çalışmalarda Hüseyin Başkan ile birlikte UNESCO merkezi Paris’te toplantılara katıldık. Salihli Sart Antik Kenti UNESCO geçici listesinde olmasına rağmen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nın Arkeolojik jeositleri kategorisinden UNESCO’ya dolaylı da olsa girmiştir. Tüm bu olumlu çalışmalar ve emeklerin karşılığında elde edilmiş ve ülkemize kazandırılmış bunca değerler bazıları tarafından toprak vasfında olup, kazılarak, ocaklar açılarak, kamyon kamyon volkanik yapı taşınmaktadır. 21. yüzyılın paradigması olan jeoparkları doğal afetler kazandırmış olmasına rağmen, insan eliyle yok edilmek istenirken sizlerin üstlendiği bilimin ne kadar ağır bir sorumluluğunun olduğunun her kesimin farkına varması gerekir.” diye konuştu.

Katılımcıların konuşmalarının ardından sempozyuma Newcastle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Darrel Maddy ve Global Jeoparklar Ağı Başkanı Nikolas Zouros davetli konuşmacı olarak telekonferansla katıldı. Konuşmaların ardından sempozyuma ara verildi. Protokol üyeleri ve katılımcıların anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sempozyumda bilimsel çalışmalar değerlendirildi.