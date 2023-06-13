Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde eğitim gören gençlerle bir araya gelip, tecrübelerini paylaştı. Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceğini hatırlatan Başkan Aktaş, gençlerden bir hedef belirlemelerini ve kararlı adımlarla o hedefe yürümelerini istedi.

Yoğun programına rağmen her hafta bir eğitim kurumunu ziyaret edip, öğrencilerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yeni durağı Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Başkan Aktaş, hayata dair tecrübelerini gençlerle paylaştı. Kendi öğrencilik yılları ve iş hayatından örnekler vererek öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Aktaş, ülkenin geleceğinin gençlerin elinde şekilleneceğini hatırlattı. Başkan Aktaş, tüm gençlerden bu sorumluluklarını bilip, ona göre hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik hizmetlere öncelik verdiklerinin altını çizen Başkan Aktaş, “Ülkenize, ailenize, kendinize güvenin. İsterseniz başarabilirsiniz. Bizler de sizler gibi bu sıralardan ve zor sınavlardan geçtik. Pes etmeyi aklınızdan geçirmeyin, bu ülkenin siz gençlere, sizin üreteceğiniz projelere, yeni fikirlerinize ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle eğitim konusunda gençleri ayrı bir önemsiyoruz. Burskoop ile maddi açıdan desteklerken, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif açıdan da faaliyete aldığımız pek çok organizasyonu da sizlerle buluşturuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Süleyman Zihni Şen, günün anısına Başkan Aktaş’a çiçek takdim etti.

Konferansın ardından Görsel Sanatlar Yıl Sonu Resim Sergisini de inceleyen Başkan Aktaş, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.