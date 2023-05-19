Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Yaşar Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar (İKSAD) Enstitüsünün iş birliği ile gerçekleştirildi. Kongrede, dijitalleşme ve teknolojinin ekonomi açısından önemi vurgulandı.

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve İKSAD Enstitüsü tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirildi. İzmir iş dünyasının, akademisyenlerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği 2 gün süren kongrede, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konuşuldu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bundan tam 100 yıl önce ulusal egemenliğe önem veren bağımsız bir ülke olmak üzere yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, cumhuriyetin ilan edilmesinden birkaç ay önce ülkenin ekonomisinin ve kalkınmasının konuşulacağı 1’nci İktisat Kongresi için İzmir’i seçmişti. Cumhuriyetin 100’üncü yılındaysa, demokratik, çağdaş, yeniliklere imza atan, gelişmiş Türkiye’nin ihtiyaçları ve beklentileri 2023 yılı iktisat kongrelerinin konusunu oluşturuyor” dedi. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu da “21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlarken cumhuriyetin 100. yılı dijital çağ sorunlarını çözme sürecine denk geldi. Demokratik, çağdaş, yeniliklere imza atan, refah düzeyi yüksek, adaletli bir Türkiye’nin ihtiyaçları ve beklentileri bu yılın iktisat kongrelerinin konusu oldu ve olacaktır” diye konuştu.

“Umudumuz gençler”

Kongreye katılan öğrencilere seslenen İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, “Bizler yüzüncü yılda maalesef henüz küresel bir markaya sahip değiliz. Öğrencilerimizin oturdukları sıraların, omuzlarına yüklediği büyük bir sorumluluk var. Bir dönem bu ülkenin bu sıralarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk oturdu, bu nedenle Atatürk’ün izinde öğrencilerimizin de ileride oturacakları önemli koltuklarda önemli kararlar alacağına inanıyorum, en büyük umudumuz gençler” ifadelerini kullandı.

"Ekonomi en büyük güç"

“Milli Mücadele Sonrası Ekonomi Millileştirme Çabaları ve İzmir İktisat Kongresi” başlıklı bir konuşma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Doç. Dr. Osman Kubilay Gül, şöyle konuştu: “Ekonomik açıdan yıpranan Osmanlı Devleti, 1838’de imzalanan Balta Limanı Antlaşması ile neredeyse açık pazar haline gelmişti. İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde Bin 135 delegenin katılımı ile toplanmıştı. Çiftçi, tüccar, sanayici, işçi ve bürokratların katılımı ile düzenlenen kongre, sayıca olduğu kadar katılan kesimler açısından da geniş bir kitleyi kapsamıştı. Mustafa Kemal Atatürk de İzmir İktisat Kongresi’ni açarken ekonominin bir ülkenin tam bağımsızlık için önemini belirtmişti.”

Sürdürülebilirliğin önemi

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Özdemir’in oturum başkanlığını yaptığı “Dijital Dönüşüm Çağında Ekolojik Yeni Dünya Ekonomisi ve Stratejileri” başlıklı açılış paneline Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Yelkenbiçer, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve bir firmanın başkan yardımcısı Tunç Tuncer konuşmacı olarak katıldı. Açılış panelinde yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik öne çıktı. Yeşil ekonomi üzerine vurgu yapan Metin Akdaş, tarım alanında dijital dönüşüme vurgu yaptı. EGİAD olarak girişimcilere yatırımcı olması için EGİAD Melekleri’ni kurduklarını belirten Avni Yelkenbiçer, “İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise 5 melek yatırımcısından biriyiz. Önümüzde iklim krizi var. Geleceğimizi bugünden tüketerek üretmeye son vermeliyiz. Ekolojik ve sosyal girişimciliği destekliyoruz” dedi. Eğitimin önemine değinen Sibel Zorlu, yapay zeka, otonom üretim, dijital ekonomi, enerjinin etkisi, çevre ve ekonomi bağlantısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Gıda üretimindeki israfa değinen Tunç Tuncer ise tarımda dijital uygulamaların verimliliği artıracağını belirterek sürdürülebilir ekosistemin önemine dikkat çekti.

“Yeşil dönüşüm şart”

İkinci bölümde ise EMEA İş Geliştirme Direktörü Aykut Yeni, “Dijital Olgunluk ve Sürdürülebilirlik Modeli” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Yeni, “Dijital dönüşümde ilk olarak dijital ikizinizin olması gerekiyor. Önümüzde dijitali entegre olmuş Singapur örneği var. Singapur, 4 milyon nüfuslu bir kent ama dünyanın 9. ekonomisi ve dünyanın en güçlü pasaportu olarak konumlandırılıyor. Artık müşterilerin beklentileri yeşile dönüyor. Bir şirket bir şey satmak istiyorsa artık yeşil dönüşüme geçmesi gerekiyor” diye konuştu.