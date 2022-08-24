Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı basın açıklamasında gelecek akademik yıl için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı basın açıklamasında gelecek akademik yıl için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Ankara Cebeci Kız Yurdu’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Kasapoğlu yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan yurt başvurularının başladığını ve 28 Ağustos’a kadar devam edeceğini kaydetti.

Burada konuşan Kasapoğlu, Türkiye’nin her genci ile ayrı ayrı ilgilendiğini belirterek, “Her bir gencimiz bu ülkenin sahibidir. Bugünüdür, yarınıdır, istikbalidir ve her genç gözümüzün ışığıdır. Onları güvenle, emniyetle geleceğe hazırlamak. Onları mutluluğunu büyütmek en büyük gayemizdir. Türkiye Cumhuriyeti tüm gençlerini kucaklayacak onların ihtiyaçlarını giderecek bir kudrette ve güçtedir” ifadelerini kullandı.

Konya İslam Oyunları’nda yarışan sporcuları da yurtlarda misafir edildiğini belirten Kasapoğlu “Dünyanın en güçlü, en geniş devlet tarafından yürütülen yurt hizmeti; bu imkanların her biri gençler için gerektiğinde bu yurtlarda afetlerde zor zamanlarda Türkiye’nin tüm evlatlarına hizmet veriyor. Geçtiğimiz hafta Konya’da İslami dayanışma oyunlarını gerçekleştirdik. 6 binden fazla misafir, Konya’daki adeta bir şehri andıran, her yönüyle tüm misafirlerin hayran kaldığı yurtta hizmet aldı” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankara’da 36 adet yurt olduğunu belirterek Çubuk’ta 6 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yapacak yurdun da tamamlandığını aktardı.

Yurt kapasitesinde cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaşıldığını belirten Kasapoğlu, “An itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Yine yeni rakamlarla egale etmeye devam edeceğiz. 2002 yılındaki 198 bin kapasiteyi ve o kapasitenin baştan sona yenilendiğini biliyorsunuz. Bu 21 yıllık süreçte genç odaklı anlayışın ürünüdür, Türkiye’nin gücünün ürünüdür. Isınması, soğutması, beslenmesi; artık her odasıyla duşuyla, lavabosuyla, çalışma mekanlarıyla, internetiyle her anlamda özgür bir alan” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kullanılan yurt sisteminin eş benzeri olmadığına dikkati çeken Kasapoğlu, “Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok; İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, Fransa yüzde 15’ini, Amerika ise 12’sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız yüzde 90’ın üzerinde pandemiye rağmen” dedi.

Kasapoğlu amaçlarının gençleri güçlü kılmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Amacımız gençlerimizi güçlü kılmak. Hayatlarında gençlere dair bir proje, bir fikir ortaya koymayanların ucuz politik anlayışlarıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye, bu mükemmel altyapıyı itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müsaade etmeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Kredi sistemiyle, burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülkeyiz. Bir kalemde 30 milyara yakın bir TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte meclisimiz ilgili çalışmayı Ekim ayında bitirecek. Gençlerimize TÜFE’siz ÜFE’siz bir kredi imkanı sunacağız. Biz yaptıklarımızla, icraatlarımızla, ürettiklerimizle konuşuyoruz. Bununla birlikte gençlerin yanında olmaya, onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Üniversiteye yeni başlayacak genç arkadaşlarımın büyük umutları, büyük hayalleri var. Onlar için bakanlık olarak tüm kurumlarımızla iş birliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok geniş bir hazırlık çalışmamız var. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibariyle başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler pazar akşamına kadar E-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Yapılan başvurular bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içerisinde açıklayacağız.”

Bakan Kasapoğlu, ayrıca Seyahatsever uygulamasının önümüzdeki sene de devam edeceğini ve gençlere sürprizleri olacağını bildirdi.