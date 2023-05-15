Düzce Belediyesi, sorumluluğu altında olan Körpeşler Mahalle mezarlığının kapasitesinin dolması üzerine halkın talebi dikkate alınarak yeni defin alanları açıldı.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü, sorumluluğu altında olan 61 adet mezarlığın bakım ve düzenini sağlamaya devam ediyor. Kapasite kontrollerini de düzenli olarak sağlayan ekipler, Körpeşler Mahalle mezarlığında defin alan kapasitesinin dolması üzerine çalışma başlattı.

Halkın talepte bulunduğu konu ile ilgili İmar incelemelerini yapan Mezarlık İşleri Müdürlüğü alanın genişletilmesi için gerekli hazırlıkları yaptı. Yeni düzenleme ile mahalle mezarlığına 280 cenaze defnedilecek kadar yer eklendi. Defin kapasitesi 280 olarak öngörülen alan gerekli düzenlemelerin yapılması ile ihtiyaç halinde kullanıma açılacak. Gelecek 20 yıllık ihtiyacını karşılanması planlanıyor.