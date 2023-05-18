Sivas’ın Suşehri ilçesinde Ziraat Fakültesi düzeyinde eğitim gören Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, hem öğreniyor, hem üretiyor hem de para kazanıyorlar.

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okula ait üretim alanları ve seralarda modern tekniklerle sebze üretimi yapıyor. Gelişmiş sera teknolojisiyle eğitim gören öğrenciler, kendilerini geleceğin ziraat mühendisleri olarak görüyor. Okula ait uygulama serasında hidroponik sistem sayesinde ürünler hastalıklardan korunuyor. Seradaki ürünlerin vitaminleri otomasyon sistemi ile kontrol edilerek, ürünlerin ihtiyaçları bilgisayar üzerinden tespit ediliyor. Geçtiğimiz yıl 250 bin lira gelir elde eden lise, bu rakamı 500 bin liraya çıkartmayı hedefliyor.

“İki ay önce başladığımız fide üretiminde 100 bin adete ulaştık”

Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Doğruyol, iki ay içerisinde 100 bin fide yetiştirdiklerini belirterek, “Okulumuzda seracılık faaliyetleri 12 ay devam etmektedir. Burada ekinlerimiz devam etmekte ve en son kıvırcık hasadı üretimine başladık. İki ay önce başladığımız fide üretiminde 100 bin adete ulaştık ve yaklaşık 15 bin adetinin satışını şu anda gerçekleştirdik. Biz burada aklınıza gelebilecek her türlü fide üretimini yaptık. Burada 5 çeşit domates, 7 çeşit biber, 2 çeşit kavun, karpuz, patlıcan, hıyar, çilek gibi çeşitlerin hepsinin üretimi öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Ürün satışları gerçekleştikten sonra öğrencilerimize hakları döner sermaye tarafından ödenmektedir. Ürünlerin satışları da üç noktada öğrencilerimiz tarafından yapılmaktadır. Bununla beraber seracılık faaliyetleri hasatla beraber özellikle yaz aylarına denk geldiği için öğrencilerimiz iki grupta sera faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.

“Gelirin 500 bine çıkmasını bekliyoruz”

Doğruyol, geçen sene 250 bin liralık satış gerçekleştirdiklerini ama hedeflerinin 500 bin liralık satış olduğunu ifade ederek, “Öğrenciler burada öncelikle modern tarım faaliyetlerini öğreniyorlar. Burada öğrenimle birlikte elde ettiğimiz ürünlerin satışı gerçekleşiyor. Satışı gerçekleştirilen ürünlerin gelirleri de döner sermaye aracılığıyla öğrencilere ödeniyor. Öğrencilere harçlık ve çalışma karşılığı olarak ödemeler yapılıyor. Böylelikle hem çalışıyorlar hem de kazanıyorlar okulumuzda. Burada öğrencilerin çalışma alanlarına göre 200 lira ile 500 lira arasında para ödeniyor. Okulumuz geçen sene 250 bin liralık satış gerçekleştirmişti. Bunun içerisinde buğday satışı, yonca satışı, fide satışı ve kıvırcık satışı vardır. Özellikle bakanlığımızın destekleriyle bu sene bu rakamları iki katına çıkarıp, gelirin 500 bine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Tohumlama aşamasından satış aşamasına kadar biz yapıyoruz”

Zeynep Er adlı öğrenci, okulda tohumlama aşamasından satış aşamasına kadar her şeyi kendilerinin yaptığını belirterek, “Derslerde kitaplardan öğrendiğimiz bilgileri burada uygulamalı bir şekilde yapıyoruz. Biz burada fide üretimi yapıyoruz ve bunun karşılığında para kazanıyoruz. Tohumlama aşamasından satış aşamasına kadar biz yapıyoruz ve bunun karşılığında bizler de mutlu oluyoruz. Buradan öğrendiğimiz bilgilerle ileride ziraat mühendisi olmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada üretim yapmak beni mutlu ediyor”

Okul öğrencilerinden Nuray Ergüzel, serada üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğinden bahsederek, “Burada fide ekimi, dikimi yapıyoruz. Buralarda yetiştirerek

öğreniyoruz. Sınıflarda kitaplardan okumasını yapıp, seraya gelip uygulamasını yapıyoruz. Burada üretim yapmak beni mutlu ediyor” dedi.