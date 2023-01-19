Spordan sanata birçok aktiviteyi bünyesinde barındırarak 7’den 77’ye tüm Aliağalıların ortak yaşam alanı haline gelen Aliağa Gençlik Merkezi, 22 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Spordan sanata birçok aktiviteyi bünyesinde barındırarak 7’den 77’ye tüm Aliağalıların ortak yaşam alanı haline gelen Aliağa Gençlik Merkezi, 22 Ocak Pazar günü düzenlenecek olan İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü iş birliğinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecek yüzme yarışlarına İzmir’den 233 lisanslı yüzücü katılacak. Sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışlar saat 09.00’da başlayacak. Gün boyu sürecek yarışlarda, lisanslı yüzücüler boy gösterecek. 7-14 yaş grubundaki yüzücülerin federasyon kuralları çerçevesinde mücadele edeceği yarışlar, 4 stilde gerçekleştirilecek. Yarışlar sonunda dereceye giren takım ve sporcular için ödül töreni düzenlenecek.