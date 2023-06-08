Merkezefendi Belediyesi basketbol takımı kız ve erkek altyapı seçmeleri bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tüm genç sporcularımızı altyapı seçmelerimize bekliyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi spora olan katkılarına devam ediyor. Genç sporcular, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol Takımı kız ve erkek altyapı seçmelerine katılmanın heyecanını yaşanacak. Seçmeler, 2006 ile 2015 arası doğumlu sporcular olmak üzere 6 farklı kategoriden oluşuyor. 10 Haziran Cumartesi ve 11 Haziran Pazar günü Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Çok Maksatlı Spor Salonu’nda yapılacak olan seçmelerde, geleceğin yıldızları yeteneklerini sergileyecekler.

Seçmelerin detayları

2014-2015 doğumlulardan oluşan 1.Grup saat 12.00-13.00, 2012-2013 doğumlulardan oluşan 2.Grup saat 13.00-14.00, 2011-2012 doğumlulardan oluşan 3.Grup saat 14.00-15.00, 2009-2010 doğumlulardan oluşan 4.Grup saat 15.00-16.00, 2007-2008 doğumlulardan oluşan 5.Grup saat 16.00-17.00 ve 2006 doğumlulardan oluşan 6.Grup saat 17.00-18.00’de parkeye çıkacak.

Seçmeler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar telefon numarasını arayabilir veya internet adresini ziyaret edebilir.