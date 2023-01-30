Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor kursları, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı merkezler olmaya devam ediyor. Geleceğin yıldız sporcuları olmak için mücadele eden gençler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki spor kursları, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı merkezler olmaya devam ediyor. Geleceğin yıldız sporcuları olmak için mücadele eden gençler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gençlere Can’dan Hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesindeki spor merkezleri ile gençlere vakit geçirecekleri ortamlar sunulurken, gençlere spor alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezindeki voleybol kursuna katılan gençlere alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Forma desteğinin de sağlandığı kurslardan yararlanan gençler, geleceğin genç yetenekleri olmak için çalışıyor. Gençlere birçok branşta eğitimlerin sunulduğu merkezlerden biri olan Sabiha Özlek Spor Salonundaki basketbol kursundan yararlanan gençler ise hem teknik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Kış Spor Okulları çerçevesinde açılan kurslardan faydalanan gençler, ara tatili de sporla geçirdiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise basketbol, voleybol, tekvando, judo, badminton ve yüzme dallarında devam eden Kış Spor Okullarına 7-14 yaş aralığındaki çocukların kayıt oluşturabileceği kaydedildi.