Karaköprü Belediyesi Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezinde geleceğin yazılımcısı olacak çocuklara yönelik robotik kodlama kursu vererek yazılım ve kodlama konularında temel eğitim almalarını sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezinde geleceğin yazılımcısı olacak çocuklara yönelik robotik kodlama kursu vererek yazılım ve kodlama konularında temel eğitim almalarını sağlıyor.

Karaköprü Belediyesi, açtığı kurslarla çocukların ara tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine katkı sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin Şanlıurfa’daki çocukların ve gençlerin uzay bilimleri ve yeni nesil teknolojiyle tanışması için ilçeye kazandırdığı Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezinde çocuklara yönelik stem ve robotik kodlama kursları veriliyor. Robotik kodlama eğitimi ile ortaokul ve lise çağındaki çocuklar yazılım teknolojisinin temeliyle tanışıyor. Blok tabanlı ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimleri bu kurslarda öğreniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gençlerin en iyi eğitimi almaları için her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezini de bu nedenle ilçeye kazandırdıkları söyleyerek, “Gençlerimiz uzay bilimlerine, yeni nesil teknolojiye adapte olsun ve temelini alsın diye ilçemize kazandırdığımız bilim merkezimizde verdiğimiz kurslarla da bu hedefimizi destekliyoruz. Robotik kodlama ve stem kursumuzda çocuklar hem ara tatili verimli değerlendiriyor hem de geleceğin yazılımcıları olma yolunda ilk eğitimi alıyorlar. İnşallah burada verilen eğitimler ileride güzel bir meyve verecek ve bu gençler arasında önemli yazılımcılar, bilim insanları çıkacaktır. Ülkemizin kalkınmasında burada yetişip değerli konumlara gelip önemli işlere imza atacak gençlerin yetişmesinde bir katkımız olacaksa biz her anlamda desteğimizi sonuna kadar vermeye hazırız” diye konuştu.

Robotik Kodlama Kursu Öğretmeni Gamze Nur Sucu, blok tabanlı ve metin tabanlı robotik kodlama eğitimi verdiklerine değinerek, “Kurslarımızda çocuklarımızla eğitim setleri üzerinden giderek temel kodlama eğitimleri işliyoruz. Tüm gençlerimizi kurslarımıza davet ediyorum ve bu imkanları bize sağlayan Metin Baydilli başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Robotik kodlama kursuna devam eden çocuklar da kendilerine sağlanan imkanlar ve açılan kurslar için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.