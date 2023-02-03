Başakşehir Belediyesi, teknoloji alanındaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Geleceğin yazılımcılarını keşfetmek amacıyla düzenlenen robotik kodlama eğitiminde Başakşehirli öğrenciler, hem eğlendi hem de kodlamanın temel bilgilerini öğrendi.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji alanındaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Geleceğin yazılımcılarını keşfetmek amacıyla düzenlenen robotik kodlama eğitiminde Başakşehirli öğrenciler, hem eğlendi hem de kodlamanın temel bilgilerini öğrendi.

Başakşehir Belediyesi, sömestr tatilinde anlamlı bir projeye imza attı. Başakşehir Living Lab’de, 8 ila 9 yaşlarındaki 30 ilkokul öğrencisine robotik kodlama ve mekanik eğitimi verildi. 6 gün süren eğitimde daha önce kodlama eğitimi almamış öğrencilere algoritma ve akış şeması hakkında bilgi verilerek uygulama yapma fırsatı sunuldu. Eğitime katılan çocuklara aynı zamanda Arduino kartı ve MBlock programlama ortamı tanıtıldı ve kodlamaya giriş yapıldı.

Teorik bilginin yanında mekanik bilgi de verildi

Temel kodlama alıştırmalarından sonra çocuklara, robotlarda kullanılan DC motor, motor sürücü modülü ve bluetooth haberleşme modülünü de kapsayan temel elektronik bilgiler aktarıldı. Son olarak öğrenciler, öğrendikleri bilgiler ile “Bluetooth ile Akıllı Telefon Kontrollü Robot” uygulaması yaptı.

Öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı

Eğitimin son aşaması ise öğrenciler için büyük bir heyecana sahne oldu. İkişer kişilik takımlara ayrılan öğrenciler, robot futbolu yarışmasında hünerlerini sergiledi. Geleceğin yazılımcıları, yarışma boyunca kıyasıya yarıştı. Eğitme katılan öğrencilere katılım belgesi, ilk üçe girenlere ise özel ödül verildi. Ödül törenine Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik’de katıldı.