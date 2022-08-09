Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Spor Kulübü voleybol altyapı antrenmanını ziyaret ederek geleceğin voleybolcularıyla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Spor Kulübü voleybol altyapı antrenmanını ziyaret ederek geleceğin voleybolcularıyla bir araya geldi.

Her fırsatta eğitim ve çocuklara yönelik yapılan çalışmalara katkı veren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, voleybol eğitimi alan sporcuları ziyaret etti. Sporda başarının yakalanması için altyapıda yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’Altyapımızda 8-18 yaş arası 90 sporcu, uzman kadrolar eşliğinde ve düzenli olarak gerçekleştirilen antrenmanlarla voleybol eğitimi alıyor. Eğitimler ve gelişimleriyle yıldız adaylarını Türk sporuna kazandırmak için çalışmalarımızı yürütüyor, sporcularımızın şehrimizin gururu olmalarını amaçlıyoruz. Tüm sporcularımızdan şunu bilmesini istiyoruz. Bilecik Belediyesi tüm imkânlarıyla sporun ve sporcunun yanında olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

‘’Herkesi salonları doldurarak destek vermeye davet ediyorum’’

Bilecik Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik kadrosu ile bir araya gelen Başkan V. Subaşı sporcu ve teknik kadroya başarılar diledi. Sporcu ve teknik kadro ile tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini belirten Başkan V. Subaşı ‘’Yetenekli oyuncularımız, teknik kadromuz ve yönetim kurulu üyelerimizle sezon öncesi tanışma toplantısında bir araya geldik. Sezon sonu hedefimiz olan üst lig için emek harcayacak olan oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyor, vatandaşlarımızın da takımımızı yalnız bırakmayarak salonları doldurmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.