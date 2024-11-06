Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Milas Veteriner Fakültesinde 2024-2025 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan öğrenciler için ‘Beyaz Önlük Giyme Töreni’ düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Milas Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme Töreni" ile bu yıl eğitim-öğretime başlayan öğrencilere mesleğin ilk adımı olan beyaz önlükleri giydirildi.

Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı, törende yaptığı konuşmada beyaz önlük giyme geleneğinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Yağcı, “Ahilik kültürümüzde ustalar, mesleğe adımını atan genç meslektaş adaylarını önlük kuşanma töreniyle aralarına kabul ederlerdi. Beyaz önlük giyme töreni de aslında bizim kültürümüzün bilimsel meslek öğretimine bir yansımasıdır. 19. yüzyılın sonlarına kadar hekimler, genellikle siyah veya koyu renkli önlük giyerlerdi. Fakat bulaşan kanların fark edilmemesi ve bu nedenle mikrobik hastalıkların yayılmasına sebep olmasından dolayı beyaz önlük kullanılması tavsiye edildi. Veteriner hekimlerimiz umudun ve şifanın rengi olarak da anılan beyaz önlük giymeye başladı” dedi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ise veteriner hekim adaylarına seslenerek, “Öğrencilik hem çok uzun hem de çok kısa bir süre gibi gelecek. Önemli olan öğrencilik zamanlarınızı kendinizi geliştirmek ve mesleğinizi en iyi şekilde öğrenmek için değerlendirmenizdir. Giydiğiniz bu önlüklerle mesleğe ilk adımı da atmış oldunuz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Törene Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Sezgin, Milas İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Muğla Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Serkan Alpözen ile öğrenciler ve aileleri katıldı.