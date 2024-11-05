Makine teknolojilerinin en son yeniliklerini buluşturan BUMATECH, 28 Kasım - 1 Aralık 2024 tarihleri arasında Bursa’da kapılarını açıyor. Metal işleme, sac işleme ve otomasyon teknolojileri gibi birçok sektördeki öncü gelişmeler, katılımcılarla buluşacak.BURSA(İGFA) - Makine teknolojileri ve endüstrinin öncü fuarları arasında yer alan BUMATECH – Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, Tüyap Fuarcılık Grubu önderliğinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makine İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğiyle düzenleniyor. 22. kez organize edilen bu büyük etkinlik, hem yerli hem de yabancı katılımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Metal işleme, sac işleme ve otomasyon konularında düzenlenecek fuarlarda en yeni teknoloji çözümleri öne çıkarılarak sektör profesyonelleri ile buluşturulacak.

Yurt dışı ziyaretçi sayısının her yıl katlanarak arttığı ve başarısıyla dikkat çeken BUMATECH, bu yıl da global tanıtım faaliyetleriyle yılın son çeyreğinde sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor. Fuarlar, güçlü ilişkilerin kurulacağı ve yeni iş fırsatlarının yakalanacağı bir platform sunarken, firmaların rekabet ortamında aktif rol almalarına ve yenilikçi yaklaşımlarla pazardaki paylarını artırmalarına önemli katkı sağlayacak.

BUMATECH GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR

Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da fuarlar, katılımcılarına yeni iş birlikleri ve ticari anlaşmalar için önemli fırsatlar sunacak. Makine sektörünün değişen dinamiklerine uyum sağlayarak güçlenen BUMATECH, geniş ve dinamik katılımcı kitlesiyle hem ulusal hem de uluslararası platformda sektöre yön vermeye devam ediyor. Bu büyük organizasyon, Türkiye’nin makine ihracatına katkı sağlayacak ve global pazarlardaki etkinliğini daha da artıracak.

ÜÇ DEV FUAR BİR ARADA BUMATECH kapsamında düzenlenen Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı, Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı ve Bursa Otomasyon Fuarı, katılımcılarına ve ziyaretçilerine geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunuyor. Metal işleme makinelerinden robotik teknolojilere, elektrik ve elektronik çözümlerden otomasyon sistemlerine kadar pek çok yenilikle sektörden tam not alan fuarlar, 7 salonda ziyaretçilerini ağırlayacak.

FUAR ZİYARET SAATLERİ VE KATILIMCI ÜLKELER Sektör profesyonelleri, 28-30 Kasım 2024 tarihlerinde 10:00 – 18:00 saatleri arasında, fuarın son günü olan 1 Aralık Pazar günü ise 10:00 – 17:00 saatlerinde fuarı ziyaret edebilecekler. Cezayir, Fas, Mısır, Romanya, Balkanlar, Almanya, Rusya ve Polonya gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği BUMATECH, Türk makine sektörünün ihracat başarısının bir yansıması olarak, bu yıl da uluslararası ticaretin kapılarını Bursa’da aralayacak.

SEKTÖRDEKİ YENİLİKLERİN ADRESİ Fuarlarda, lazer teknolojilerinden boru bükme makinelerine, CNC makinelerinden kesici takımlara, yazılım ve dijital teknolojilerden otomasyon sistemlerine, kaynak ve robotik sistemlerden fabrika donanımlarına kadar geniş bir ürün grubu sergilenecek. 2024 yılı itibarıyla makine imalat sektörünün en çok güç kazandığı alan fuarlar olurken, Türkiye’nin makine sektöründeki gücünü sergileyen Bursa’da da yeni yatırım ve iş birliği fırsatları artmaya devam ediyor. Özellikle metal işleme ve sac işleme teknolojileri ile ön plana çıkan BUMATECH, ürün çeşitliliği ve firma zenginliği ile kapılarını ziyaretçilerine açacak.