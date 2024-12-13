Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri Melikgazi Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi’nde ’Geleceğin Üniversiteli Gençliğiyle Spor ve Sağlık’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden lise öğrencileri ile birlikte okul bahçesinde birçok sportif faaliyet ve yarışma düzenlendi. Okul öğrencilerine spor branşlarının tanıtımı yapıldı. Etkinliklerin bitiminde Öğretmen ve öğrenciler ile toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında bir çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak Kayseri Melikgazi Nurullah Pakize Narin Anadolu Lisesi bahçesinde okul öğrencileri ile birlikte birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte misafir gelen öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Aynı zamanda sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik” dedi.