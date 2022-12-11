Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgi edindi.

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgi edindi.

Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, üniversite ve bölüm tercihinin mesleki kariyeri belirleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Öğrencileri mesleklerini seçerken ailelerinin görüşlerine önem vermeleri ve fikirlerini mutlaka almaları konusunda uyaran Prof. Dr. Dağlı, “Ancak kendinizi iyi analiz edin, sonuç olarak seveceğiniz ve mutlu olacağınız mesleği tercih edin” dedi. Prof. Dr. Dağlı, üniversite adaylarına tercihleri konusunda şu önerilerde bulundu:

“Tercihlerinizde üniversitelerin kütüphane, sosyal imkanlar ve bilimsel faaliyetlerini inceleyip karar verin. Bu imkanlar bizim üniversitemizde mevcut. Bir yandan mesleki eğitim alırken diğer yandan da sizleri sosyal hayata hazırlayacak üniversiteleri tercih edin. İleride hayata atıldığınızda hem kendinize hem de çevrenize faydanız olsun.”

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım’ın da bulunduğu ziyarette, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi Rehber Öğretmeni Sibel Toy ve Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Kalkan eşliğinde üniversiteyi ziyaret eden öğrencilere akademisyenler tarafından bilgiler verildi. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğin hekimlerini SANKO Üniversitesi’nde yetiştirdiklerini belirtti. Tıp Fakültesi öğrencilerine eğitim hayatlarının ilk yılından itibaren bilimsel bir bakış açısı kazanabilmeleri için seçmeli proje dersleri uygulamaları sayesinde birer proje hayata geçirmeleri ve bu projelerin sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongrelerde sunabilme fırsatı sağlandığını anlatan Prof. Dr. Çetin, şunları kaydetti:

“Öğrencilerin klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde ise daha çok SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve klinik alt yapılarından uygulamalı eğitimleri süresince yararlanabiliyor. Öğrencilerimizin evrensel bakış açısı kazanabilmeleri için, Avrupa Birliği Erasmus+ programları ile yurtdışında farklı eğitim kurumlarını ziyaret edebilmelerini, SANKONUK ve Tıpta İnovasyon Buluşmaları gibi uluslararası bilimsel organizasyonlarla uluslararası alanda tanınmış başarılı bilim insanları ile bir araya gelebilmelerini sağlıyoruz.”

Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da SANKO Üniversitesi’nin burs imkanlarını, kulüplerini ve etkinliklerini öğrencilerle paylaştı. Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.