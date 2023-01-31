Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi tarafından genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kurulan Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak amacıyla uzman eğitmenler tarafından farklı atölyelerde eğitimlerin verildiği Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerindeki öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerin, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, dokunarak ve deneyerek kendi başlarına ortaya koydukları projeleri inceleyen Ertuğrul Başkan, yaptıkları icatlar hakkında çocuklardan detaylı bilgiler aldı.

Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyelerinde eğitim verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘İlçemiz sınırları içerisindeki çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilim ve teknolojiye yönlendirmek adına Deneyap Atölyeleri ve Bilim Pursaklar Atölyeleri’nde eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. 2022 yılında 80 bin 33 öğrencimize eğitim verdik. Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen gençlerimiz, Deneyap ve Bilim Pursaklar ile parlayacaklar. İlgisi, heyecanı, yeteneği olan öğrencilerimizi atölyelerimize bekliyoruz’’ dedi.