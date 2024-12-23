Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Enerjisa Üretim AŞ ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) iş birliğiyle düzenlenen "Geleceğin Teknikerleri Yaygınlaştırma Paneli" yoğun katılımla tamamlandı. Panelde, enerji sektörünün geleceği ve genç teknikerlerin bu alandaki önemi ele alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Enerjisa Üretim AŞ ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ortaklığında gerçekleştirilen ’Geleceğin Teknikerleri Yaygınlaştırma Paneli’, üniversite öğrencilerinin ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla düzenlendi.

Panelde konuşmacı olarak; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Türkiye Lideri Özen Tümer, EnerjiSA Üretim-Akademi Lideri Fatih Çay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cihangir Alaca ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş yer aldı. Panele Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de katıldı.

Panelde enerji sektöründeki yenilikçi projeler, teknik uzmanlık alanları ve geleceğin teknikerlerinin mesleklerine nasıl yön verebileceği konuları masaya yatırıldı. Etkinlikte, sektördeki gelişmeler ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaygınlaştırılmasında genç teknikerlerin oynayacağı kritik role dikkat çekildi. Ayrıca, öğrenciler panel sonunda düzenlenen soru-cevap oturumuyla sektöre dair merak ettiklerini birebir sorma fırsatı buldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, bu tür iş birliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sunduğunu belirterek gelecekte de benzer etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti.