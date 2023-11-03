Geleceğin sürücüleri olacak Bostanlık İlkokulu öğrencileri Melen Park Çocuk Jandarma Trafik Eğitim alanında trafik kurallarını öğrendi.

Akülü araçlarla eğitimi eğlenceli hale getiren jandarma ekipleri Cumhuriyetin 100. yılına özel bir etkinliğe de imza attı. Çocuklar ellerine Türk Bayraklarını alarak poz verdi. Hem eğlenen hem öğrenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.

Merkezde bulunan Bostanlık İlkokulu’nda eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere, Melen Park Çocuk Jandarma Trafik Eğitim sınıfında Düzce İl Jandarma Komutanlığı emrimde görevli Trafik Jandarması Timlerince "Çocuk Trafik Eğitimi" verildi. Geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar anlatıldı.