Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Kepez Belediyesi Spor Kulübü bahçesine geleceğin sporcularını zeytin fidanı dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Kepez Belediyesi Spor Kulübü bahçesine geleceğin sporcularını zeytin fidanı dikti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri, Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle davet ettikleri Antalya Spor Lisesi öğrencileri ile birlikte zeytin fidanları dikti. Birçok ağaç ve bitki türüyle süslü kulüp bahçesinde buluşan sporcular ile öğrenciler, 20 tane fidanı toprakla buluşturdu. Kalan 30 fidanı da istedikleri yere dikmeleri için hediye edilen liseliler, keyifli dakikalar yaşadı. Bahçeye ilk kazmayı vuran kulüp başkanı Hakan Çatal, antrenör ve öğrencilerle beraber fidan dikti. Geleceğin sporcuları olan öğrencilere çevre bilinci kazandırmak istediklerini belirten Başkan Çatal, “Ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için bu organizasyonu yaptık. Çocuklarda farkındalık oluşturmak adına fidanlarımızı birlikte toprakla buluşturmak istedik” diye konuştu.