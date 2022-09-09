Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları sona erdi. Bu yıl 23 bin kişinin katıldığı Yaz Spor Okulları’nda en çok yüzme, pilates, zumba ve judo branşları tercih edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları sona erdi. Bu yıl 23 bin kişinin katıldığı Yaz Spor Okulları’nda en çok yüzme, pilates, zumba ve judo branşları tercih edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz ve kış olmak üzere yıl boyu Denizlililere ücretsiz olarak sunduğu "Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları" rekor bir katılımla 23 bin kursiyerin faydalanması ile tamamlandı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sunulan Yaz Spor Okulları çerçevesinde atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, taekwondo, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids branşlarında eğitim verildi. Geleceğin yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayıp, sağlıklı bir genç neslin oluşmasında da önemli bir etken olan Yaz Spor Okulları’na bu yıl 7’den 70’e 23.000 dolayında kişinin katıldığı belirtilirken, en çok yüzme, pilates, zumba ve judo branşları tercih edildi.

“Kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıklı bir yaşam için sporun büyük önem arz ettiğini söyledi. Sadece çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de yararlanabildiği 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Spor hayatın kendisidir. Yenilmek de vardır, galibiyet de vardır. Spor disiplin, ekip ruhu, sağlık ve mutluluk demektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak insanımızın daha sağlıklı ve mutlu olması için imkanlarımızı sonuna kadar sunmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin spor yapmaya mazereti olmasın, herkes istediği her alanda spor yapsın diye çalışıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza mutluluğu, sağlığı ve huzuru için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli’mizi sporla, sanatla buluşturmak için gayret ediyoruz. Kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.