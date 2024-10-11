Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile BEBKA arasında Siber Vatan Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliği, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Siber Vatan Programı, siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler için büyük bir fırsat sunuyor. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’na göre siber güvenliğin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması en önemli öncelikler arasında yer almaktadır. Kalkınma ajanslarında yaygınlaştırılan Siber Vatan Programı, ülkemizin siber güvenlik altyapısını güçlendirmeyi ve bu alandaki insan kaynağını geliştirmeyi hedeflemektedir.

BEBKA’nın Bursa’da başlatacağı Siber Vatan Programı öğrencilerin siber güvenlik alanında web güvenliği, zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik, siber tehdit istihbaratı ve güvenlik operasyon merkezi gibi kritik alanlarda uzmanlaşmalarına imkan sağlayan beş farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar “Teknik Eğitim “, “Siber Vatan Bootcamp”, “Siber Vatan Teamscamp”, “Takım Çalışmaları”, “Siber Vatan Vizyon Buluşmaları”dır.

Yaklaşık 8 ay süren teknik eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, çeşitli ödevler, görevler ve sınavlar aracılığıyla değerlendirilecektir. Bu süreçte başarılı olanlar, Bootcamp programına katılmaya hak kazanıp, Bootcamp’te de başarı gösterenler, Siber Vatan Takımları’na seçilmekte ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda çeşitli firmalarda stajyer olarak istihdam edilmektedir.

Siber Vatan takımlarına yönelik Teamscamp’lerle de öğrencilerin kendi girişimlerini yapabilmeleri amacıyla uygulanabilir bir fikir ile öne çıkan öğrencilere temel girişimcilik eğitimleri, sorun bulma ve problem çözme, ihtiyaç analizi ve SWOT analizi eğitimi, iş fikri oluşturma, iş fikri doğrulama, iş modeli oluşturma, mentorluk süreçleri yürütülmektedir ve yeni girişimler ortaya çıkarılmaktadır. Öğrenciler takımlar halinde görevler alarak uygulamalar gerçekleştirmekte, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta ve teknoloji odaklı girişim projeleri üzerinde çalışmaktadır. Eğitimlerin yanı sıra, usta-çırak buluşmaları, takım çalışmaları, sektörel projeler, ulusal ve uluslararası konferanslar, yarışmalar ve siber güvenlik tatbikatları düzenlenmektedir.

Programa katılan öğrenciler, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi gibi önemli kurumlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde hem teknik bilgi hem de sektörel deneyim kazanmakta, TEKNOFEST, Hack Karadeniz, TEKNOFEST Azerbaycan ve NATO Kilitli Kalkan Tatbikatı gibi etkinliklerde yer alarak bilgi ve becerilerini pekiştirmektedir.

Siber Vatan Programı ile Bursa’da geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için ilk adım atılarak, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram önce Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile daha sonra da Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerine bölüm ayrımı olmaksızın ücretsiz eğitimler verilecek.

Törenlerde konuşan Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, “Siber güvenlik, modern dünyanın en kritik unsurlarından biri haline gelmiştir. Dijital dönüşümün hızla ilerlediği günümüzde, ulusal güvenliğimizi tehdit edebilecek riskler de giderek artmaktadır. Bu nedenle, gençlerimizi bu alanda yetiştirmek, ülkemizin dijital sınırlarını koruma gücümüzü artırmak büyük bir önem taşımaktadır. Siber Vatan Programı, bu hedefe ulaşmada önemli bir köşe taşıdır. Eğitim verdiğimiz her bir öğrencinin, kazandığı bilgi ve deneyimle ülkemizin dijital güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Onlar, geleceğin siber güvenlik liderleri, teknoloji girişimcileri ve inovasyon öncüleri olacaklar” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleşen törende konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz “Siber Vatan Programı, Türkiye’nin siber güvenlik alanında yetkin, donanımlı ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen, kapsamlı ve vizyoner bir projedir. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, bu projenin bir parçası olmaktan ve gençlerimizi bu alanda geliştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz“ dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Yakın bölgenin ve Bursa’nın tek Teknik Üniversitesi olarak, ülkemizin siber güvenlik ekosistemine katkı sunacak bu projede yer almak bizim için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Üniversitemizin güçlü akademik yapısı, teknik altyapısı ve öğrenci potansiyeli ile Siber Vatan Programı’nın başarıya ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyorum. Bu iş birliği, gençlerimize siber güvenlik alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunacak, onları ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir seviyeye çıkaracaktır. Bu vesileyle, BEBKA’ya ve Siber Vatan Programı’nın tüm paydaşlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu projede yer alacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Kendilerini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen öğrenciler 25 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını BEBKA internet sitesinde yer alan linkten yapabilecekler. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 15 günlük bir süre içerisinde çevrimiçi olarak Siber Vatan Hackviser platformunda eğitim ve görevleri (Linux eğitimi, Network eğitimi ve sınav) tamamlamaları gerekecektir. İkinci aşamada ise Hackviser Platformu üzerinden görevleri eksiksiz tamamlayan öğrenciler sınava tabi tutulacak, içlerinden başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitim almaya hak kazanacaktır.