Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde bu yıl ilk kez yapılan ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışmasında dereceye giren genç şef adayları, Türkiye’nin tanınmış şefi Mehmet Yalçınkaya’dan eğitim aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kentte bir ilki gerçekleştirerek ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması düzenledi. Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen yarışmada genç şef adayları hazırladıkları yemekleriyle jüriden en fazla puanı almak için ter döktü. 10 okuldan 20 öğrencinin katıldığı yarışmada derece kazanan 6 öğrenci workshop eğitimi kazandı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Gastro Genç Kocaeli Meslek Liseleri Arası Yemek Yarışması’nda ana yemek ve tatlı kategorilerinde dereceye giren öğrenciler İstanbul Bakırköy’de bulunan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın MYK Gastro Arena’da eğitim aldı.

Geleceğin şefleri workshop eğitiminde dana tartar, deniz mahsüllü risotto, taze vanilyalı krem brule yapımını ve mutfak hakkındaki ipuçlarını deneyimli şeflerden öğrendi. Öğrenciler eğitimde öğrenirken hem de keyifli vakit geçirdi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile tanışma fırsatı bulan öğrencilere eğitim sonunda katılım sertifikaları verildi.