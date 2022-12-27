Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık MYO Aşçılık Programı öğrencileri, Uluslararası Mutfak Günleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda 8 altın madalya kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık MYO Aşçılık Programı öğrencileri, Uluslararası Mutfak Günleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda 8 altın madalya kazandı.

İstanbul’da bu yıl 19.’su düzenlenen Uluslararası Mutfak Günleri’ne katılan BUÜ Harmancık MYO Aşçılık Programı öğrencileri, 4 ayrı kategorideki tüm altın madalyaları aldı. Akademisyenler Öğr. Gör. Fatih Yıldırım ve Öğr. Gör. Erdoğan Bozan’ın önderliğindeki öğrenciler, toplamda 8 altın madalyaya ulaşarak büyük bir rekorun sahibi oldu.

22 farklı ülkeden bin 100 yarışmacının katıldığı organizasyona, üniversite ve lise düzeyinde aşçılık programı öğrencileri ile şefler davet edildi. Gerçekleştirilen “Üniversitelerarası Restoran Tatlı Tabağı" yarışmasında İlyas Çakır altın madalya,"Modern Türk Mutfağı" ekip yarışmasında Fevzi Elmas, Gökçe Furat,Ömür Korkmaz altın madalya, "En İyi Üniversite Yarışması" dalında Özge San, Nazar Bilgi, İlyas Karadağ altın madalya, Üniversitelerarası ‘’Ana Yemek Tabağı" dalında Hazal İlayda Özdemir altın madalya almayı başardı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen büyük başarıdan ötürü öğrenci ve akademisyenleri tebrik etti. Bu tarz etkinliklerin mesleki hayata hazırlıkta çok önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Harmancık Meslek Yüksekokulumuz, bugüne kadar sektöre yüzlerce nitelikli personel kazandırmıştır. Nitelikli teorik eğitimi, sahadaki pratik eğitim ile birleştirmeyi başaran okulumuz, bir anlamda mesleğe geçişteki en önemli platform durumuna gelmiştir. Bu gelişime vesile olan MYO yöneticilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, öğrencilerimize de üstün başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.