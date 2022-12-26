Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında bölüm öğrencilerinden oluşan takımlarının hazırladığı ve Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi ile UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’na Gastronomi alanında dahil olmuş 3 şehrin (Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep) yemeklerinden oluşan menüler yarıştı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağında bölüm öğrencilerinden oluşan takımlarının hazırladığı ve Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi ile UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı’na Gastronomi alanında dahil olmuş 3 şehrin (Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep) yemeklerinden oluşan menüler yarıştı.

Turizm Fakültesi uygulama mutfağında gerçekleştirilen yarışmada, AKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, Şef Nevzat Kalkan ve Şef İbrahim Malkoç’tan oluşan jüri Gastronomi bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 10 ekibin başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan dörder adet ürünlerini puanladı.

Öğrencilerin Türk mutfağı ve yöresel mutfak hakkında bilinirliğini artırmak ve onları araştırmaya sevk etmeyi amaçlayan yarışmada, Gaziantep yemeklerini hazırlayan takım birinci, İç Anadolu Bölgesi yemeklerini hazırlayan takım ikinci ve Karadeniz yemeklerini hazırlayan takım ise üçüncü oldu.

Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı, Türkiye’nin dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Jüri olarak 10 takımın sunduklarını seçerken gerçekten çok zorlandık. Hatta puanlamada da takımlar birbirine çok yakın sonuçlar elde etti” dedi.