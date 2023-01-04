Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri İstanbul’da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde gerçekleşen yarışmalardan 3 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri İstanbul’da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Tuzla Belediyesi iş birliği ile bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde gerçekleşen yarışmalardan 3 altın 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.

22 ülkeden 1056 katılımcının mücadele ettiği yarışmaları, aralarında Türkiye’nin tanınmış gurme ve şeflerinden oluşan 92 kişilik jüri üyesi, 78 kategoride değerlendirmelerde bulunarak puanlandırdı.

Etkinlik alanında; her 30 dakikada bir deniz mahsullerinden tatlı çeşitlerine kadar birbirinden farklı kategorilerde yarışan yarışmacılar için 21 mutfak kuruldu. Türkiye Aşçılık Milli Takımı üyelerinden oluşan jüri, değerlendirme masalarında puanlama yaparken, ziyaretçilerde yarışmacıların hazırlandığı birbirinden lezzetlerin tadına baktı.

Türkiye’nin en büyük uygulama otelini de bünyesinde barındıran Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri de; öğretmenleri Hatice Ağa’nın öncülüğünde birbirinden güzel lezzetleri jüri üyelerine sundu.

Ayvalık Mutfağı’ndan da en özel lezzetleri başarıyla tabaklayan öğrenciler, hem jüri üyelerinden hem de yapılan spesiyallerin tadına bakanlardan tam not aldı.

Yarışmalara katılan Cunda MTAL öğrencilerinden Mert Bircan Yakar, Furkan Aktüz ve Arif Kadir Altunsoy altın madalyaya layık görülürken, Baran Varol ise gümüş madalya kazandı.

Yarışmalarda Cunda MTAL öğrencisi Sener Nur Durmaz ise iki ayrı kategoride 2 bronz madalya elde etti.

Müdür Yük sonuçtan memnun

Yarışmaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmenlerinden Hatice Ağa ile öğrencilerini kutlayarak, “Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Türkiye’de yüzlerce turizm işletmesine kalifiye eleman yetiştiren okulumuzun, böylesi önemli bir yarışmada elde ettiği büyük başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Daha önce de öğrencilerimizin pek çok yarışmalarda bu tarz başarıları olmuştu. Bu başarıların artarak süreceğine inanıyorum” diye konuştu.