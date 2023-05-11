Kocaeli’de geleceğin şef adayları için "Kocaeli Gastro Genç" yarışması düzenlendi. 10 okuldan 20 öğrencinin kozlarını paylaştığı yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl ilk kez yapılan Kocaeli Gastro Genç yarışmasında geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 10 okuldan 20 öğrenci en güzel yemeği yapmak için yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliğini Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitmenlerinden Doç. Dr. Selda Uca, Öğretim Görevlisi Dr. Alican Akçiçek, eğitmen şef Halime Güdül, Antikkapı A.Ş.’den aşçıbaşı Recep Arslan ve gıda mühendisi Ahmet Hurüz üstlendi.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Kocaeli Gastro Genç yarışması 2 kategoride gerçekleştirildi. Genç şef adaylarına ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini hazırlaması için 45 dakikalık süre verildi. Jüri, genç şef adaylarının yemeklerini görsel sunum, lezzet, tat, doku, kıvam ve hijyen konusunda puanladı. Ana yemek kategorisinde Karamürsel MTAL’den Efecan Özgenç birinci, Gebze Çolakoğlu MTAL’den Yağmur Kaya ikinci, Nuh Çimento MTAL’den Nehir Uğurlu üçüncü oldu. Jüri tatlı kategorisinde ise Çayırova Yapı Kredi MTAL’den İkbal Erdağ’ı birinci, Gölcük AKV MTAL’den Aslı Birinci’yi ikinci, Gebze Muallimköy MTAL’den Hilal Nur Genç’i üçüncü seçti. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.