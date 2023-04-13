Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, geleceğin sanatçıları adlı sosyal sorumluluk projesinde Boğaziçi İlkokulu iş birliğinde resim, sahne sanatları, sinema atölyeleri sergisi etkinliği düzenledi.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri ve Mihri Müşfik Sanat Galerilerinde düzenlenen etkinliğe, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Açelya Gönüllü, öğretim elemanları, öğrenciler, Boğaziçi İlkokulu öğrencileri ve aileleri ile davetli misafirler katılım sağladı.

Sinema gösterimi ile başlayan etkinlik, minik öğrencilerin oynadığı tiyatro gösterisi ile devam etti. Üniversitenin akademisyenlerinin eşliğinde, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan minik öğrenciler, sergiledikleri performansla da akranlarına eğlenceli anlar yaşattı. Tiyatro gösterisinin ardından geleceğin sanatçıları minik öğrencilerin çizdiği resimlerin yer aldığı resim sergisi gezildi.