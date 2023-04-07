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Sergiye, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Beykoz ve Hasan Hakan Alpaslan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Bolu Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Özgün Baskı Resim Sergisi" adlı etkinlikte, yıl boyunca yaptıkları çeşitli resimleri sergiledi. Sergide öğrencilerin birbirinden özgün resimlerinin yanı sıra, farklı tekniklerle yapılmış baskı resimleri de yer aldı.

Kaçak avcılar tarafından göle serilen ağlar toplandı

Kaçak avcılar tarafından göle serilen ağlar toplandı

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