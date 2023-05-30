Sıfır atık yönetmeliği çerçevesinde önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimleri vermeye devam ediyor.

Ülkemiz için büyük öneme sahip olan “Sıfır Atık” konusunu her zaman önemseyen belediyelerden olan Pamukkale Belediyesi, ilkokul öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılamaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması konusunda yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle, ilçe sınırları içerisinde ki ilkokullardaki sıfır atık eğitimlerine önem veren Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimleri gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje çerçevesinde ilçedeki tüm ilkokullarda, öğrencilerin yaş kategorisine uygun olarak çevre, çevre kirliliği, sıfır atık nedir, sıfır atık konusuna neler giriyor, geri dönüşümün önemi gibi konularda bilgiler aktarıldı. Eğitimlere birebir öğrencilerin katılımı da sağlanarak, miniklerin çevre hakkında ki merak ettiği sorular yanıt buldu.

Pamukkale Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için sıfır atık yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve en önemlisi de sıfır atık konusundaki eğitimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. “Bu dünya bize emanet, geleceğin sahipleri olan çocuklarımıza sıfır atık, çevreyi koruma, geri dönüşüm bilincini aşılamak gerçekten önemli” diyen Başkan Örki, “Pamukkale’mizi geleceğe daha güzel bırakmak adına ilçenin yerel yönetimi olarak önemli projelere imza atıyoruz. Daha temiz bir çevre için atık pil, elektronik atık, bitki atık yağ, metal atık, cam atık, plastik atık, kağıt atık, evsel atık, tekstil atık ve ilaç atıkları ile ilgili gerekli projeleri yürütüyoruz. En önemlisi de, sıfır atık bilincinin oluşturulması noktasında her yıl ilçe genelindeki ilkokullarımızda eğitim seminerleri gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, sıfır atık bilincini çocuklarımıza aşılamak adına ilkokullarımızda seminerler düzenlemeye bu eğitim öğretim döneminde de devam ettik. Çocuklarımıza sıfır atık nedir, çevre nedir, geri dönüşüm nedir anlatırken, hem merak ettiği soruları yanıtladık hem de onlara uygulamalı olarak eğitimlerimizi tamamladık. Çocuklarımız çok zeki ve çevremizi koruma noktasında çok dikkatliler. Çocuklarımız nezdinde, tüm halkımızı çevremizi, doğamızı koruma noktasında şuurlu olmaya davet ediyorum” dedi.