Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesindeki resim kursları 120 öğrencisiyle çalışmalarına devam ediyor.

Aliağa Belediyesi’nin çocukların küçük yaştan itibaren hayal güçlerini geliştirmelerini, özgüvenlerini yükseltmelerini, dikkat, odaklanma, problem çözme ve sanat aracığıyla sosyalleşme becerileri ile ince motor becerilerini artırmalarını sağlamak amacıyla açtığı resim kursları faaliyetlerini sürdürüyor. Aliağa Belediyesi resim kursları, ASEV Resim Eğitmeni Tolga Tunç’un öğretimleriyle, Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi’nde (AYM) gerçekleştiriliyor. Yeni kayıtlarla birlikte 120 öğrencinin yer aldığı kurslar, 16 kişilik resim sınıflarında icra ediliyor. ASEV Resim kursuna katılmak isteyen öğrenciler, 9-14 yaş ile 14 yaş üstü grup olmak üzere iki ayrı gruba kayıt olabiliyor.

Resimler yıl sonunda görücüye çıkıyor

Resim kursunun bir dönem içindeki ders programına; karakalem, perspektif ve derinlik algıları eğitimi, ışık, gölge, renk konuları ile başlanıyor. Daha sonrasında ise program renkli malzemelerle yapılan çalışmalarla devam ediyor. Her sınıfın performansına göre konuların işlenme süresi değişiklik gösteriyor. Öğrenciler, yıl içinde yaptıkları çalışmaları dönem sonunda, ASEV yıl sonu etkinlikleri kapsamında AGM’nin giriş katında gerçekleştirdikleri resim sergisi ile görücüye çıkarıyor. Yeni dönemin öğrencileri de 2025’teki sergileri için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz ve kış olmak üzere iki dönemden oluşan kurslar için kayıt duyuruları Aliağa Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılıyor.