Gölcük Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren POMEM sınavına hazırlık kursuna katılan gençler, hayallerine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için açtığı ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursunda yeni dönem eğitimleri devam ediyor. Gölcük Belediyesi Spor Birimi eğitmenleri tarafından eğitimlerin verildiği kursta bugüne kadar çok sayıda genç, sınavı kazanarak polis olmaya hak kazandı. Değirmendere Spor Salonunda devam eden kursa katılan gençler, hayallerine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kursun bu güne kadar çok sayıda genci hayallerine kavuşturduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Birçok alanda destek verdiğimiz gençlerimiz, POMEM sınavlarına kursumuzda ücretsiz bir şekilde hazırlanıyor. Usta eğitmenlerimiz, gençlerimizi en iyi şekilde sınavlara hazırlamak için eğitimlere devam ediyor. Şu ana kadar çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik, astsubaylık ve subaylık görevine başladılar. Gençlerimize, girecekleri sınavda üstün başarılar diliyorum" dedi.