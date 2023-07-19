Türkiye’nin en büyük metropollerinden biri olan Gaziantep’te 2008 yılında kurulan ve bu yıl 15.’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ); her yıl açtığı çağın gerektirdiği bölüm ve programlarla yükseköğretim ekosisteminde dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Hızla büyüyen dijital oyun sektöründe, disiplinlerarası niteliğiyle, bilgi teknolojileri, tasarım, iletişim, mühendislik, sinema ve sanat gibi alanlardan beslenen Dijital Oyun Tasarımı Bölümü de bu vizyonla HKÜ İletişim Fakültesi’nde kapılarını açıyor. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci kabul edecek olan “Dijital Oyun Tasarımı” lisans bölümü, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) sonra tercih edip yerleşen öğrencileri ile yeni eğitim-öğretim yılına ‘merhaba’ diyecek.

İlk yıl 30 öğrenci kabul edecek

Dijital medya, dijital oyun, yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve yeni medyanın etkisi düşünüldüğünde, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’nün güçlü ve çağdaş kariyer sahibi olmayı hedefleyenler için son derece çekici ve geniş bir yelpazede istihdam olanağı sunduğunun altını çizen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Oyun sektörü son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen bir sektör haline geldi. Bu sektörde yer almak ve söz sahibi olmak isteyen gençlerin, teknolojiye hakim olmaları ve özgün oyunlar tasarlamaları gerekiyor. HKÜ olarak biz de bu ihtiyacı karşılamak adına bir adım atarak, “Dijital Oyun Tasarımı” bölümünü açıyoruz. Çok ilgi görmesini bekliyoruz. Bu yönde, HKÜ’de bu yıl açılacak Dijital Oyun Tasarımı lisans programı öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. Bu yılki kontenjanımız 30 olarak belirlendi” dedi.

Kariyer yapmak isteyen gençler için fırsat

Türkiye’deki oyun pazarının 1,2 milyar dolara yükseldiğini, dijital oyuncu sayısının da 42 milyona ulaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Dijital Oyun Tasarımı Bölümü de bu sektördeki açığı doldurmayı hedefliyor. Dijital Oyun Tasarımı Bölümü deneyimli akademik kadrosu ile öğrencilerini tasarım, sinema, sanat, dijital iletişim ve mühendislik gibi alanlarda kuramsal bilgi ile donatarak, bilişim ve yeni iletişim teknolojilerinden yararlanan, üretici düşünebilen ve hayal gücünü en etkili biçimde kullanma becerisine sahip bireyler olarak yetiştirecek ve daha mezun olmadan öğrencilerin dijital oyun sektöründe, özgün projeleriyle adlarını duyurmasına katkı sağlayacaktır. Bu bölümde öğrencilerimiz, ileri düzey grafik tasarım ve programlama bilgisi ile oyun mekaniği, hikaye anlatımı, kullanıcı deneyimi gibi birçok konuda da uzmanlaşacaklar. Yapay zekayı da ihmal etmeyecekler. Böylece, oyun sektöründe kariyer yolculuğu yapmak isteyen gençlere önemli fırsatlar sunacağız” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin ’Aranan kişiler’ olmaları için bir yol haritası çizdik"

Dijital oyun tasarımının bir “ekip işi” olduğunu belirten HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise, özgün ve yeni içerikler üretmenin yeni iletişim dünyasında başarının anahtarı olduğunu kaydetti. Küçükerdoğan, “Fakültemizde oyun tasarımı ya da oyun geliştiricisi alanlarını tercih eden öğrencilerimizin, sektörde ‘aranan kişiler’ olmaları için bir ‘yol haritası’ çizdik. Fakültemizin bünyesinde kurulan ve bu yıl öğrenci alacak olan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, oyun geliştiricisi, oyun tasarlayıcısı, görsel tasarımcı, oyun programcısı, 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımcı, oyun müzik tasarımcısı, kullanıcı ara yüz tasarımcısı ve karakter tasarımcısı gibi alanlarda istihdam sağlayarak, uygulayabilen (bilen ve uygulayan) öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir” şeklinde konuştu.