SUBÜ Hendek MYO Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile Düzce’de bulunan bir mobilya fabrikasını ziyaret etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğrencileri ve öğretim elemanları, Düzce’de bulunan bir mobilya fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi. Gezide İnsan Kaynakları Uzmanı Beyza Nur Dudak; tesisin Türkiye’nin ilk modüler mobilya fabrikası olduğunu, 40 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik alanda 800 personel ile mutfak, oturma ve banyo mobilyası üretildiği bilgisini verdi. Üretim sorumluları ise öğrencilere sorumluluk alanları ve yaptıkları işlemler hakkında detaylar aktardı. Teknik gezide 25 öğrenci ile birlikte Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurhan Yıldırım, Mobilya ve Dekorasyon Programı Öğretim Görevlisi Halil Altuğ Altaş da yer aldı.