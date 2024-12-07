DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencilerine Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefi Mustafa Görkem Ciritcioğlu tarafından ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Düzce’nin ormancılık potansiyeli, ormancılıkta sürdürülebilir ve ekolojik yönetim, kırsal kalkınma ve orman köylüleri ile ilişkiler, biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmaları ile doğal afetlere karşı orman yönetimi konularında sunum yapıldı. Yapılan ormancılık faaliyetleri sunumunun ardından Düzce’de ormancılığın geleceği konusunda bilgiler verildikten sonra öğrenciler tarafından sorulan sorulara cevap verilerek seminer sona erdi.