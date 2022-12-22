Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” Denizli’de devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kapalı yüzme havuzlarında geleceğin milli yüzücüleri yetişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” Denizli’de devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kapalı yüzme havuzlarında geleceğin milli yüzücüleri yetişiyor.

Denizli’de eğitim öğretim gören tüm ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gönüllülük esasına göre katılabildiği proje, birer aylık periyotlar halinde üç dönem halinde yapılıyor. 2018 yılında hayata geçirilen projede 52 bin Denizlili genç yüzme öğrenerek hayallerine kulaç atmaya başladı. Kış aylarında kapalı yüzme havuzlarında devam eden proje yaz aylarında merkez ve ilçelerde bulunan portatif yüzme havuzlarında yoğun katılımla uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor.