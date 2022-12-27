Yazılım sektöründe 6 kıtada 45 ülkeye havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Uçan Raketler’ projesi çerçevesinde Sakarya’da 80 okuldan 25 bin çocuk ve genci masa tenisinde bir araya getirdi. Masa Tenisi Federasyonu’nun birlikteliğiyle yürütülen projeden 140 bine yakın çocuk faydalandı.

Yazılım sektöründe 6 kıtada 45 ülkeye havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hayata geçirdiği ‘Uçan Raketler’ projesi çerçevesinde Sakarya’da 80 okuldan 25 bin çocuk ve genci masa tenisinde bir araya getirdi. Masa Tenisi Federasyonu’nun birlikteliğiyle yürütülen projeden 140 bine yakın çocuk faydalandı.

Yazılım sektöründe 6 kıtada 45 ülkeye havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit, sosyal sorumluluk projesi Uçan Raketler’i şimdi de Sakaryalı çocuk ve gençlerle buluşturdu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun birlikteliğiyle yürütülen projenin beşinci ili olan Sakarya ile Uçan Raketler’den şu ana kadar faydalanan öğrenci sayısı 140 bine, antrenörlük eğitimi alan gönüllü öğretmen sayısı 370’e ulaştı. Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve son olarak Sakarya’da gerçekleştirilen proje, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu yoluyla sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçlıyor. Çocuk ve gençlerin sporla yaşam alışkanlığını masa tenisi yoluyla teşvik eden projenin Sakarya ayağı, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen lansmanla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden ve antrenörler eşliğinde masa tenisi şöleninin yaşandığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Genç yetenekler keşfedilecek

Proje çerçevesinde il genelinde ihtiyaç sahibi okullar belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor. Aynı zamanda, federasyon tarafından verilen profesyonel eğitimler sonunda antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklerken, genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkeyi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması da projenin bir başka amacı oluyor. Uçan Raketler projesi ile Çorum’da 55, Isparta’da 41, Trabzon’da 77, Şanlıurfa’da 100 okuldan toplamda 115 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu. Sakarya’da da 80 okuldan 25 bin öğrenci bu imkana kavuşacak. Projenin ilerleyen dönemlerde farklı illerde de devam edeceği belirtildi

Nevra Onursal Karaağaç: “Çocukları sporla birleştirmeyi, masa tenisin öğrenmelerini hedefliyoruz”

Ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ülkenin gelişmesine önem verdiklerini aktaran Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, “Yakın zamanda halka arz olan şirketimiz, kurulduğu günden bu yana sektörün ve ülkemizin gelişimine kapsayıcı ve bütünlüklü bir yaklaşımla katkı sunmayı ilke edinmiştir. Yalnızca ekonomik değil sosyal ve kültürel açıdan toplumun gelişmesine önem veriyoruz ve bu konuda sorumluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik odağında; toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalar da bu yaklaşımın sonucunda şekilleniyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri maddelerinden, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam ile Eşitsizliklerin Azaltılması hedefleri çerçevesinde geliştirdiğimiz Uçan Raketler projemiz de bu çalışmalarımızdan birisi. Sosyal sorumluluk projesi olarak ‘Uçan Raketler’ projesinde çocukları sporla birleştirmeyi, masa tenisini sevdirmeyi ve masa tenisin öğrenmelerini hedefliyoruz” dedi.

“Başarılarıyla ülkemizi temsil edebilecekleri bir platform oluşturmayı planlıyoruz”

Projeye Çorum’da başladıklarını ve Sakarya’nın 5. il olduğunu belirten Karaağaç, “5. ilimiz Sakarya, Çorum’dan başladık. Çorum, Isparta, Trabzon, Şanlıurfa ve bugün de Sakarya’dayız. Şuanda 140 bin öğrenciye ulaştık. Ve bunu yaparken de sadece okullara masa, top ve raket gibi destekler değil orada beden eğitim öğretmenlerinin antrenörlük kurslarını da alarak bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Tabana yayıp, çocuk ve gençlerimizin sporla birleşmesi, onların sporla daha iç içe bir hayat sürmesini hedefliyoruz. Projenin birkaç hedefi var diyebiliriz. En büyük hedefi, tabana yaymak. Yani her çocuğun hayatında bir spor olması ve masa tenisi çok ulaşılabilir bir spor, her yaştaki kişilerin yapabildiği bir spor ve bu yüzden biz masa tenisini seçtik. Buradan da yetenekli ve gerçekten bu işe gönül verebilecek çocukların seçilerek olimpiyatlarda ülkemizi temsil edebilmeleri, farklı yerlerde yarışmalara katılmaları ve onların hayatlarına dokunup, o yetenekleri keşfederek gerçekten seviyorlarsa bu yönde de destek olabilmek hedefindeyiz. Netice olarak; hem tabana yaymak hem de sonunda başarılarıyla ülkemizi temsil edebilecekleri bir platform oluşturmayı planlıyoruz. Bizim yaptığımız birçok farklı sürdürülebilirlik proje var ama ‘Uçan Raketler’ çok gönülden bağlı olduğumuz ve 5 ile yayabildiğimiz bir proje. Hedefimiz Türkiye geneli ve sonrasında da dünya da bunun öncüsü olarak ilerleyebilmek. Bu noktada da Masa Tenisi Federasyonu ve gittiğimiz illerdeki yetkililerin destekleri çok önemli. Birlikte çok güzel projeler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Oktay Çimen: “Amacımız, çocuklarımızı spor yoluyla eğitmek ve topluma kazandırmak”

Projenin amaçlarından söz eden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, “Biz bu ‘Uçan Raketler’ projesi adı altında bir dizi sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesini de Sakarya’da gerçekleştiriyoruz. Amacımız 7-15 yaş gruplara dokunmak, onları spor yoluyla eğitmek ve topluma kazandırmak. Bu katılımcılar arasından da başarılı sporcuları tespit ederek Milli Takımların yurtdışı organizasyonlarına götürmek ve başarılı olabilmek aslında amaç bu. Bu tür projelere ağırlıklı olarak devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sakarya’da. Şuana kadar 4 ilde gerçekleşti, 5’incisini Sakarya’da yapıyoruz. Bundan sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir il seçeceğiz orada yapmayı düşünüyoruz. Bu tür organizasyonları sponsorumuz olan Hitit Bilgisayar ile hem sporun yaygınlaşması hem de çocukların sporla buluşabilmesi amacıyla tüm Türkiye’de yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çetin Oktay Kaldırım: “Bu tür projeler, yetişen gençliğimize çok büyük değer katacaktır”

Bu projenin hem Sakarya hem de ülkeye güzel değerler kazandırmasını temenni ederek konuşmasına başlayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Bu tür projeler gelecek nesillerimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillere, yetişen gençliğimize çok büyük değer katacaktır bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem sağlıklı gençlerin yetişmesi, hem ahlak ve erdemli çocuk ile gençlerin yetişmesi hem de bunu hayat tarzı haline getirebilmeleri hem de uluslararası düzeyde şanlı bayrağımızı dalgalandıracak başarılar elde etmeleri için bu tür iş birlikleri çok önemli. Başta Hitit bilgisayar, yazılım alanında, havacılık sektöründe önemli bir hizmet üreten yeni bir kuruluş kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sakarya’da 25 bin öğrenci ve 95 öğretmenin faydalanacağı Uçan Raketler lansmanına, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TMTF Başkanı Oktay Çimen, il protokolü ve davetliler katıldı.