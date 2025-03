Sanofi Türkiye ve KAGİDER, genç kadınların iş hayatına daha donanımlı başlamaları amacıyla 15 yıl önce hayata geçirdiği Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programı kapsamında özel bir etkinliğe imza attı. ’GKL İlham Buluşmaları’nın 2’ncisi, sanattan spora, farklı pek çok alanda başarıya ulaşmış kadınların başarı hikayelerine sahne oldu.

Moderatörlüğünü oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat’ın üstlendiği GKL İlham Buluşmaları, "İlhamdan Hareketle" ve "Güçlü Bağlar, Güçlü Gelecek" adlı iki oturumda gerçekleştirildi. Aysu Türkoğlu, Açelya Akkoyun, Asuman Krause, Çiçek Çizmeci ve Prof. Dr. Sinan Canan gibi alanında öncü isimler de kendi ilham verici hikayeleri ile GKL mezunlarının başarı öykülerine eşlik etti. GKL mezunlarının ve Türkiye’ye ilham olmuş isimlerin cinsiyet ve fırsat eşitliğine dair azim dolu hikayeleri, geçtiğimiz sene olduğu gibi dinleyenlere yine duygusal anlar yaşattı.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ve KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal ve KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık’ın kapanış konuşmasıyla son buldu.

GKL’den bugüne kadar bin 850 genç kadın mezun oldu

Geleceğin Kadın Liderleri Programı kapsamında 2010’dan bugüne kadar 1.850 genç kadın mezun oldu. Program mezunlarının yüzde 92’si iş hayatında kariyer basamaklarını başarıyla tırmanıyor, yüzde 22’si ise üst düzey pozisyonlarda çalışıyorlar. "Yatırımın Sosyal Dönüşü" (SROI) raporu, Geleceğin Kadın Liderleri Programı’na yapılan yatırımların 6 katı bir etkiyle topluma katkı sağladığını ortaya koydu. GKL İlham Buluşmaları’nın yayın kaydına Sanofi Türkiye ve KAGİDER YouTube hesaplarından ulaşılabilecek.

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, "Sanofi olarak küresel stratejimizin merkezindeki konulardan birisi güçlü KSS politikamız. Toplumda fırsat eşitliği oluşturmak için çabalarımız aralıksız devam ediyor. Biz, eğitim için atılan her adımın, geleceğe ve topluma yapılan büyük bir yatırım olduğunu biliyoruz ve bu inançla Türkiye’de de çok önemli projelere imza atmaya devam ediyoruz. Hem çeşitlilik odağımızın hem de sosyal sorumluluk çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri de KAGİDER ile uyum içinde yürüttüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri projesi. Dahası GKL her aşamada yenilenerek, kendisini ileri taşıyarak var olan bir proje oldu. Her geçen yıl programa yenilikler ekledik. İlham Buluşmaları da işte aslında o yeniliklerden biri. Etki alanımızı genişleten, daha çok Geleceğin Kadın Lideri’ne ulaşmamızı ve ilham vermemizi sağlayan harika bir geleneğe dönüşüyor. Eşitlik yolunda, daha aydınlık bir gelecek yolunda ışık yakmak gerçekten çok güzel bir şey ve Sanofi olarak bu iyilik hareketinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

"Dünyada cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için tam 134 yıl gerekiyor"

Pınar Kaya, "Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, dünyada cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için tam 134 yıl gerekiyor. Bu durumun ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında oluşturduğu yük ise oldukça büyük. Bu noktada, sadece devletlerin değil, aynı zamanda kurumların ve bireylerin de önemli sorumlulukları olduğuna inanıyoruz" dedi. Kaya, projeye 15 yıldır destek verdiklerini ve yaklaşık 2 bin genç kadının mezun olduğunu söyledi. Kaya, "Bu, 2 bine yakın kadının ekonomiye katılması demek. Onların oluşturduğu sosyal etki ise toplumda dalga dalga büyüyerek izlenebiliyor. Buna GKL kardeşliği diyoruz ve aslında çok güçlü bir dayanışmaya da imza atmış oluyoruz. Bu 2 bin genç kadın sayesinde, projenin etkisinin 6 kat daha fazla olduğunu gördük. Yaptığımız araştırmalar da, bu katma değerin sürekli olarak arttığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta, Birleşmiş Milletler’de bu projeyi bir iyi örnek ve model proje olarak sunma fırsatına sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin Kadın Liderleri mezununun ortalama altı kişiye etki ettiğini görüyoruz"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise Geleceğin Kadın Liderleri Projesi’nin bu yıl 15. yılını kutladığını hatırlatarak, "Türkiye’nin her ilinden genç kadınların başvurusuyla hayata geçen bu proje, katılımcıların kamp sürecini tamamladıktan sonra mezun oldukları bir program. Bu kamp döneminde, genç kadınların iş hayatına ve hayata hazırlanmaları, güçlenmeleri ve karşılaştıkları zorlukları daha hızlı aşabilmeleri için önemli eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 1.850 mezun verdik. Mezunlarımızın yüzde 92’si profesyonel iş hayatında, yüzde 6’sı girişimci olarak yer alıyor ve yüzde 22’si üst düzey yönetici pozisyonunda çalışıyor. Her yılın mezunları güçlü bir ağ oluşturuyor; özgeçmişlerine GKL mezunuyum ifadesini gururla ekliyor ve bunu her platformda dile getiriyorlar. Bu etkinlik, projenin görünürlüğünü ve farkındalığını artırarak büyük bir etki oluşturdu. Bir başka genç kadının ’Ben de bu projede yer almalıyım’, ’Ben de yapabilirim’ demesine ilham olması açısından çok değerli. Verilere baktığımızda, her Geleceğin Kadın Liderleri mezununun ortalama altı kişiye etki ettiğini görüyoruz ki bu oldukça önemli bir kazanım. Onların varlığı, hikayeleri ve ilham yolculukları, başka bir kadının tünelin sonundaki ışığı görmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle, bu ilham yolculuğunu çok kıymetli buluyor ve büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan ve Kültür Direktörü Raziye Baysal da "Türkiye’de kadın istihdam oranı erkeklere kıyasla oldukça düşük, hatta yarısından az. Verilere bakacak olursak, 3 yaş ve altında çocuğu olan kadınların, özellikle 25-49 yaş grubunda, iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 26 seviyesinde. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 90. Aradaki fark oldukça büyük. Kadınların doğum sonrası iş bulma oranı da ciddi şekilde düşüyor. Küresel ortalamada bu düşüş yüzde 15 seviyesindeyken, Türkiye’de yüzde 30, İstanbul’da ise yüzde 60’a kadar çıkıyor. Bu tabloya baktığımızda, kapsayıcılık, eşitlik ve çeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz" şeklinde konuştu.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık, "Geleceğin Kadın Liderleri programının 15. yılını kutluyoruz ve kadınların potansiyellerini gerçekleştirmek için karşılaştıkları zorlukları nasıl aşarak yol aldıklarını dinliyoruz. Bu süreçte, kendi rotalarını ne kadar iyi çizdiklerini, her türlü zorluğa karşı ne kadar dirençli olduklarını ve ne kadar başarılı yerlere geldiklerini görüyoruz. Bu etki ağlarının en büyük motivasyonu ise, ortak değerlere sahip olmaktır. Biz burada, 21. yüzyılın değerlerine büyük önem veriyoruz. Peki, 21. yüzyılın değerleri nelerdir? Hakkaniyet, merhamet, adalet, şeffaflık, iş birliği ve kendi derdiyle birlikte bu derdi amaç edinerek çalışmak. Ancak en önemlisi, ortak bir hedef ve dert etrafında birleşmek, hep birlikte bu amaca ulaşmak için disiplinler arası çalışmak ve bu büyük çabayı yatay bir şekilde yayabilmektir" açıklamalarında bulundu.