Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu (DMT) ve Üniversiteli Akil Gençlik Topluluğu (ÜNİAK) tarafından ‘İletişimde Kurumsallık’ konulu konferans düzenlendi.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, İletişim ve Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen “İletişimde Kurumsallık” konferansının açılış konuşmasını yapan OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, fakültelerinde eğitim gören gençlerin aldıkları eğitimle ilgili bilgilerinin pekişmesi amacıyla yapılan bu tür etkinlikleri önemsediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, gazetecilik mesleği yapan basın mensuplarına kolaylık sağlaması adına verilen basın kartı ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere ise Türkiye’nin son çeyrek yüzyılda ulusal ve uluslararası iletişim alanında yapılan altyapı ve uzaya gönderilen uydularla ilgili bilgi aktardı.

Konferans, soru-cevap bölümü ile tamamlandı.